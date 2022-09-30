Главный герой проходит путь от ребёнка, пережившего нападение врага и смерть отца в жестокой бойне, — до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, — до хитроумного и беспощадного к врагам воина. Любовь к красавице-язычнице Тиче ставит Михана перед выбором всей жизни — чувство или долг.

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