«Сердце Пармы»: премьера эпической драмы по бестселлеру Алексея Иванова. В кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» 30.09.2022 ZELENOGRAD.RU

С 6 октября сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на главное кинособытие года — всероссийскую премьеру эпической экшн-драмы «Сердце пармы» по одноимённой книге Алексея Иванова.

Главный герой проходит путь от ребёнка, пережившего нападение врага и смерть отца в жестокой бойне, — до юноши, испытывающего отвращение к жестокости и насилию. От молодого князя, талантливого переговорщика, ищущего компромиссы во имя объединения разрозненных земель, — до хитроумного и беспощадного к врагам воина. Любовь к красавице-язычнице Тиче ставит Михана перед выбором всей жизни — чувство или долг.

Билеты уже в продаже на сайте сети.

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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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«Сердце Пармы»: премьера эпической драмы по бестселлеру Алексея Иванова. В кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» Афиша
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