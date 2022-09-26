В прошлом году единственный профессиональный драматический театр Зеленограда начал сезон в полностью обновлённом помещении. Рассказываем, что ждёт зрителей в новом сезоне.
После капитального ремонта «Ведогонь-театр» получил большой зал на 307 мест с самым современным сценическим, световым и звуковым оборудованием. Теперь в зеленоградском театре качественная акустика, сцена с поворотным кругом и огромный мультимедийный экран.
Премьерные спектакли прошлого сезона были поставлены с использованием «обновок». Постановки «Правда хорошо, а счастье лучше», «12 ночь, или Что угодно» и «Горка» раскрывают возможности новой сцены. Увидеть спектакли можно и в этом сезоне, на сайте театра открыта продажа билетов.
«Ведогонь-театр» существует в Зеленограде с 1992 года, начинался он, как студия театрального искусства, а в 1999 перешёл в статус государственного профессионального театра Москвы. В 2014 году театр получил престижную театральную премию «Золотая маска» за спектакль «Васса», который также можно увидеть на сцене в этом сезоне.
24-й театральный сезон обновлённый «Ведогонь-театр» открыл 17 сентября спектаклем «С неба упали три яблока» по роману современной писательницы Наринэ Абгарян. Чем запомнится новая постановка, и что ещё покажут в этом сезоне? Ответим на эти вопросы в нашем материале.
О планах
30 августа в театре состоялся традиционный сбор труппы, где художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Павел Курочкин и директор театра Инна Варфоломеева рассказали о работе в прошлом сезоне и ближайших планах, представили новых сотрудников.
«Главным событием первой половины сезона станет, конечно, спектакль „С неба упали три яблока“. Традиционно мы готовим и новогоднюю сказку. В этом году остановили свой выбор на известном и любимом всеми „Щелкунчике“. Хотим подарить нашим юным зрителям настоящее новогоднее чудо!», — сказал Павел Курочкин.
Кроме того, сейчас в «Ведогонь-театре» под руководством артиста Ярослава Шевалдова проходят репетиции эскиза спектакля «Капитанская дочка». Начнёт новую режиссёрскую работу и Дмитрий Лямочкин: для малой сцены он будет готовить спектакль по повести А. П. Чехова «Дуэль».
О «Капитанской дочке»
C 15 по 19 августа в Крыму проходил фестиваль «Таврида.АРТ», в котором в качестве режиссёра принял участие актёр «Ведогонь-театра» Ярослав Шевалдов.
В команде с молодыми специалистами Ярослав представил проект спектакля «Капитанская дочка» по произведению Александра Пушкина. Была продумана сценография, световой рисунок и концепция постановки.
«Всего у нас было 4 дня на подготовку. Мы сделали презентацию нашего проекта и, несмотря на то, что не было актёров, у нас получился мини-спектакль. Многие нашу презентацию очень оценили. К нам подходили и просили рассказать про „Ведогонь-театр“. В дальнейшем планируется постановка и защита эскиза, будет задействовано 5 моих коллег-актёров», — рассказал Ярослав Шевалдов, режиссёр постановки.
Чтобы получить грант на постановку «Капитанской дочки», спектакль должен пройти несколько этапов. 24 сентября на сцене театра Школы драматического искусства пройдёт защита эскизов. Вместе с «Ведогонь-театром» свои эскизы представят Театр на Таганке, Малый театр, театр Школы драматического искусства, театр имени Евгения Вахтангова.
Про Арт-обмен
В этом сезоне планируется расширение границ нового проекта театра — арт-обмен. В Зеленоград уже приезжали театр имени Евгения Вахтангова, Российский академический молодёжный театр, театр имени Сергея Образцова и другие известные коллективы. И вот уже в октябре спектакль для семейного просмотра в «Ведогонь-театр» вновь привезёт РАМТ и пройдут показы инклюзивного спектакля и современных молодёжных постановок от театрального проекта Пространство «Внутри». Это площадка для независимых театральных проектов, открытая для молодых режиссёров и их зрителей.
В ноябре на сцене «Ведогонь-театра» можно будет увидеть постановки петербургского театра «СЕМЬЯНЮКИ». Это театральная компания, основанная в 2002 году в Санкт-Петербурге первыми выпускниками школы театра и пантомимы, созданной театром «Лицедеи». С 2008 года «Семьянюки» отправились в свободное плавание и стали работать обособленно от своих учителей. Театр «СЕМЬЯНЮКИ» собирает полные залы в Европе, Азии и за океаном. В Зеленоград они привезут два спектакля — «СемьяНЬЮки» и AMOREnaMORE. Билеты уже в продаже.
О премьере «С неба упали три яблока»
17 и 18 сентября на сцене «Ведогонь-театра» состоялась премьера спектакля по книге Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока» в постановке известного московского режиссёра Татьяны Тарасовой. В постановке заняты 11 актёров труппы: Наталья Тимонина, Александр Бавтриков, Лилия Шайхитдинова, Илья Роговин, Наталья Третьяк, Елена Шкурпело, Вячеслав Семеин, Марина Бутова, Аркадий Зяблов, Анастасия Мунина и заслуженный артист Российской Федерации и художественный руководитель «Ведогонь-театра» — Павел Курочкин.
«Это история о надежде в безнадёжное время. Это то, чего сейчас очень не хватает. И о человеческой нежности, которая победила смерть, голод, холод, землетрясения и войну. О том, что всё плохое когда-нибудь закончится», — говорит о постановке Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова работала над спектаклем «Толстая тетрадь» в театре Наций, в прошлом году он стал громким событием в театральном мире. В «Ведогонь-театре» в 2019 году она уже ставила притчу «Чем люди живы» по одноимённому рассказу Л. Н. Толстого, а в этом году вновь работала с зеленоградскими артистами над прозаическим материалом, но уже в большой форме.
Оба дня премьеры прошли при полных залах, зрители, судя по отзывам, остались довольны.
«Честнейшая постановка, великолепный спектакль, я в восторге. Благодарна за бережную передачу саги, за любовь, с которой сыгран спектакль. Восхитительно. Браво!»
Вероника
«На днях посетили спектакль с участием наших любимых актёров „Ведогонь-театра“. Впечатлений осталось масса: от смеха до слёз! Сильная труппа, сильный режиссёр. Нет самых подходящих слов для описания, нужно увидеть самим. Сильно, очень сильно!»
Екатерина
«Бесконечно прекрасная постановка. Дочитала книгу в день премьеры, и это совсем не помешало насладиться просмотром спектакля. Гениальная работа. Учтены все детали, так всё насыщенно, душевно, гармонично. 3 часа 45 минут спектакля — это необходимое время, ни дать, ни взять! Была с дочкой 14 лет и мужем. Насладился и наполнился каждый из нас. Спасибо вам огромное за ваш труд!»
Алёна
Билеты на октябрьские и ноябрьские показы уже на сайте театра.