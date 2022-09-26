О планах

30 августа в театре состоялся традиционный сбор труппы, где художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Павел Курочкин и директор театра Инна Варфоломеева рассказали о работе в прошлом сезоне и ближайших планах, представили новых сотрудников.

«Главным событием первой половины сезона станет, конечно, спектакль „С неба упали три яблока“. Традиционно мы готовим и новогоднюю сказку. В этом году остановили свой выбор на известном и любимом всеми „Щелкунчике“. Хотим подарить нашим юным зрителям настоящее новогоднее чудо!», — сказал Павел Курочкин.

Кроме того, сейчас в «Ведогонь-театре» под руководством артиста Ярослава Шевалдова проходят репетиции эскиза спектакля «Капитанская дочка». Начнёт новую режиссёрскую работу и Дмитрий Лямочкин: для малой сцены он будет готовить спектакль по повести А. П. Чехова «Дуэль».

О «Капитанской дочке»

C 15 по 19 августа в Крыму проходил фестиваль «Таврида.АРТ», в котором в качестве режиссёра принял участие актёр «Ведогонь-театра» Ярослав Шевалдов.

В команде с молодыми специалистами Ярослав представил проект спектакля «Капитанская дочка» по произведению Александра Пушкина. Была продумана сценография, световой рисунок и концепция постановки.

«Всего у нас было 4 дня на подготовку. Мы сделали презентацию нашего проекта и, несмотря на то, что не было актёров, у нас получился мини-спектакль. Многие нашу презентацию очень оценили. К нам подходили и просили рассказать про „Ведогонь-театр“. В дальнейшем планируется постановка и защита эскиза, будет задействовано 5 моих коллег-актёров», — рассказал Ярослав Шевалдов, режиссёр постановки.

Чтобы получить грант на постановку «Капитанской дочки», спектакль должен пройти несколько этапов. 24 сентября на сцене театра Школы драматического искусства пройдёт защита эскизов. Вместе с «Ведогонь-театром» свои эскизы представят Театр на Таганке, Малый театр, театр Школы драматического искусства, театр имени Евгения Вахтангова.

Про Арт-обмен

В этом сезоне планируется расширение границ нового проекта театра — арт-обмен. В Зеленоград уже приезжали театр имени Евгения Вахтангова, Российский академический молодёжный театр, театр имени Сергея Образцова и другие известные коллективы. И вот уже в октябре спектакль для семейного просмотра в «Ведогонь-театр» вновь привезёт РАМТ и пройдут показы инклюзивного спектакля и современных молодёжных постановок от театрального проекта Пространство «Внутри». Это площадка для независимых театральных проектов, открытая для молодых режиссёров и их зрителей.

В ноябре на сцене «Ведогонь-театра» можно будет увидеть постановки петербургского театра «СЕМЬЯНЮКИ». Это театральная компания, основанная в 2002 году в Санкт-Петербурге первыми выпускниками школы театра и пантомимы, созданной театром «Лицедеи». С 2008 года «Семьянюки» отправились в свободное плавание и стали работать обособленно от своих учителей. Театр «СЕМЬЯНЮКИ» собирает полные залы в Европе, Азии и за океаном. В Зеленоград они привезут два спектакля — «СемьяНЬЮки» и AMOREnaMORE. Билеты уже в продаже.