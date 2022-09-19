Животные полностью готовы к переезду домой: они привиты и здоровы. Для заочного знакомства с животными будут доступны печатные каталоги с анкетами приютских питомцев, адресами, телефонами и QR-кодом социальных сетей организации, где рассказано о других животных.

Специалисты ГБУ «Доринвест» и волонтеры приюта проведут интересные мастер-классы, а также расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу.

Приходите также, если хотите стать волонтером приюта.