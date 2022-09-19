Тридцать животных зеленоградского приюта — 20 кошек и 10 собак — будут ждать встречи с будущими хозяевами в ближайшие выходные, 24 и 25 сентября, в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1) с 11 до 16 часов. На выставке можно будет познакомиться с питомцами приюта — лично и заочно, по каталогам. Устроители расскажут об особенностях ухода за животными и проведут мастер-классы. Вход свободный (6+)
Животные полностью готовы к переезду домой: они привиты и здоровы. Для заочного знакомства с животными будут доступны печатные каталоги с анкетами приютских питомцев, адресами, телефонами и QR-кодом социальных сетей организации, где рассказано о других животных.
Специалисты ГБУ «Доринвест» и волонтеры приюта проведут интересные мастер-классы, а также расскажут об особенностях животных и поделятся с будущими хозяевами советами по уходу.
Приходите также, если хотите стать волонтером приюта.