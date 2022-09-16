Московское дерби «Спартак» — «Локомотив». 18 сентября в кинотеатрах «Синема-парк» 18 сентября Кинотеатр "Синема парк"

«Матч ТВ» и «Формула Кино — Синема Парк» представляют: матч «Спартак» — «Локомотив». 18 сентября в 19:00 игру можно будет посмотреть в прямом эфире на экранах кинотеатров сети «Формула Кино». Билеты — от 400 рублей — уже в продаже.

Московское дерби «Спартак» — «Локомотив» на больших экранах «Формула Кино Синема Парк»! Какое бы место ни занимали соперники, очные матчи всегда превращаются в битву до последних секунд. Кто первым прервёт неудачную серию в МИР РПЛ — узнаем в ближайшие выходные в трансляции «Матч ТВ»!

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Метки:
кинотеатр, футбол, Синема парк
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