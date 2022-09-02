Выставка фотографа Юлии Пасечник «Зеленоград — моя любовь» открывается в Культурном центре «Зеленоград» (ДК). Приходите посмотреть на наш город её глазами. «Фотография для меня — как портативная машина времени, останавливает мгновение, которое уже не вернуть, но можно сохранить», говорит Юлия Пасечник. Выставка работает в фойе второго этажа, с 10 до 21 часа, до 29 сентября, вход свободный