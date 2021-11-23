Выставка индустриального фотографа Юлии Пасечник «Промышленность — это красиво» откроется 26 ноября в 16:30 в административно-деловом центре площадки «Алабушево» (улица Лукина дом 14, строение 1). Промышленные съемки — основной профиль Юлии Пасечник, давно получившей известность за пределами Зеленограда. Работы фотографа неоднократно экспонировались на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Международной выставке «Иннопром», на заводе «Уралмаш».
Юлия Пасечник родилась в семье художников, фотографию рассматривает как один из способов выразить себя. Она снимает пейзажные, портретные, репортажные фото, но её любимый жанр — промышленные съёмки.
«Это грандиозный масштаб, гордость за Россию — хотя мне посчастливилось поснимать и за пределами нашей страны. Когда ты видишь молодых ребят на заводе, которые делают реальный продукт, в то время как мы лайкаем, постим, сидим в интернете, — ощущение, что какая-то часть жизни проходит мимо. Заводы могут быть шедеврами!» — сказала Юлия Пасечник.
Зарегистрироваться на открытие выставки можно через специальную форму.