Юлия Пасечник родилась в семье художников, фотографию рассматривает как один из способов выразить себя. Она снимает пейзажные, портретные, репортажные фото, но её любимый жанр — промышленные съёмки.

«Это грандиозный масштаб, гордость за Россию — хотя мне посчастливилось поснимать и за пределами нашей страны. Когда ты видишь молодых ребят на заводе, которые делают реальный продукт, в то время как мы лайкаем, постим, сидим в интернете, — ощущение, что какая-то часть жизни проходит мимо. Заводы могут быть шедеврами!» — сказала Юлия Пасечник.

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