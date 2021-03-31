Про что выставка

Юлия несколько недель провела с фотокамерой в городской больнице имени Кончаловского, прошла от донорского отделения до перинатального центра, присутствовала на разных операциях: от кесарева сечения до операций на сердце.

Идея посвятить фотоэкскурсию зеленоградским медикам и больнице пришла, когда Юлии предложили организовать новую персональную выставку. Тем более она ещё не представляла зрителям свои медицинские работы, хотя давно ведёт съёмку в этом жанре.

— Многие, возможно, и не подозревают, какие у нас врачи, какие фантастические технологии, какие возможности — и не где-то далеко, а здесь, в родном Зеленограде. Хотелось приоткрыть завесу над этой темой, рассказать изнутри, как работают медики в новых условиях и что медицина — это красиво и эстетично. Я вижу красоту и эстетику там, где её обычно не замечают. А ещё врач — это такая настоящая профессия, не только достойная уважения, но и приводящая в восхищение. Надеюсь привлечь к этой злободневной теме внимание зрителей, которые, как и я, захотят сказать свои слова благодарности медикам.

«На операции по кесареву сечению даже зарыдала — настолько впечатляет профессионализм, с каким врачи приводят ребёнка в этот мир. Как прикладывают эту кроху к маме в первые секунды его жизни. Рождение — одно из самых удивительных явлений нашей жизни, я увидела это своими глазами и хотела показать в фотографиях», — рассказывает Пасечник.

На выставке будет представлено более 50 фотографий увеличенного размера с оригинальным названием и кратким описанием того, что изображено. Новый аппарат МРТ — высокотехнологичный, компактный, почти бесшумный (его установили в зеленоградской больнице в начале этого года чуть ли не первым в России); как выглядит метод «Кенгуру» — папа с новорождённым в первые минуты жизни ребёнка; разные операционные, оборудованные по последнему слову техники; кардио- и нейрореанимации; реанимация и интенсивная терапия новорождённых; остеосинтез, имплантация кардиостимулятора, эндоскопическая операция с выводом изображения на большой монитор и многое другое.