Фотовыставка «Спасибо» работ Юлии Пасечник в культурном центре «Зеленоград». Она посвящена зеленоградским медикам 3 - 22 апреля Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Персональная выставка под названием «Спасибо» фотографа Юлии Пасечник из Зеленограда откроется 3 апреля в культурном центре «Зеленоград» (ДК). Название выставки — это благодарность всем медикам за их профессионализм и героическую работу, особенно сейчас, в условиях пандемии.

Про что выставка

Юлия несколько недель провела с фотокамерой в городской больнице имени Кончаловского, прошла от донорского отделения до перинатального центра, присутствовала на разных операциях: от кесарева сечения до операций на сердце.

Идея посвятить фотоэкскурсию зеленоградским медикам и больнице пришла, когда Юлии предложили организовать новую персональную выставку. Тем более она ещё не представляла зрителям свои медицинские работы, хотя давно ведёт съёмку в этом жанре.

— Многие, возможно, и не подозревают, какие у нас врачи, какие фантастические технологии, какие возможности — и не где-то далеко, а здесь, в родном Зеленограде. Хотелось приоткрыть завесу над этой темой, рассказать изнутри, как работают медики в новых условиях и что медицина — это красиво и эстетично. Я вижу красоту и эстетику там, где её обычно не замечают. А ещё врач — это такая настоящая профессия, не только достойная уважения, но и приводящая в восхищение. Надеюсь привлечь к этой злободневной теме внимание зрителей, которые, как и я, захотят сказать свои слова благодарности медикам.

«На операции по кесареву сечению даже зарыдала — настолько впечатляет профессионализм, с каким врачи приводят ребёнка в этот мир. Как прикладывают эту кроху к маме в первые секунды его жизни. Рождение — одно из самых удивительных явлений нашей жизни, я увидела это своими глазами и хотела показать в фотографиях», — рассказывает Пасечник.

На выставке будет представлено более 50 фотографий увеличенного размера с оригинальным названием и кратким описанием того, что изображено. Новый аппарат МРТ — высокотехнологичный, компактный, почти бесшумный (его установили в зеленоградской больнице в начале этого года чуть ли не первым в России); как выглядит метод «Кенгуру» — папа с новорождённым в первые минуты жизни ребёнка; разные операционные, оборудованные по последнему слову техники; кардио- и нейрореанимации; реанимация и интенсивная терапия новорождённых; остеосинтез, имплантация кардиостимулятора, эндоскопическая операция с выводом изображения на большой монитор и многое другое.

Об авторе

Юлия Пасечник — международный фотограф из Зеленограда, много путешествует. В её послужном списке космодромы, шахты минус 300 метров под землей, ядерные реакторы (в Чехии, работу которого останавливают один раз в 30 лет, и проект ITER во Франции), испытание пожарной пены, золотые рудники, боинги, съёмки для ряда крупнейших предприятий в Европе — всего не перечислишь.

Основным жанром съёмки является промышленность, съёмочный охват более 30 регионов России. Работы Юлии используют в оформлении ежегодного Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и международного форума «Иннопром» в Екатеринбурге. Участник международных фотоконкурсов Sony Word Photography, Zeiss, Photography Award. На счету более десяти персональных выставок. Читает лекции в МГПУ по курсу «Промышленная фотография».

Альтернативным и не менее любимым жанром является медицина: от стоматологии до серьёзных высокотехнологичных операций. Нынешняя выставка «Спасибо» раскрывает тему актуальности и важности профессии врача и всех медицинских работников, которые находятся на острие борьбы за человеческие жизни.

Где и когда

Место и время проведения: КЦ «Зеленоград», фойе 2-го этажа (Зеленоград, Центральная площадь, д. 1), с 3 по 22 апреля.

Вход свободный.

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Метки:
выставка, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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