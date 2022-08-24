9 сентября в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» стендап-комик Евгений Чебатков представит свой новый концерт «Стальной воздух». Билеты от 1900 рублей можно приобрести на сайте.
Евгений Чебатков — яркий, талантливый, харизматичный, неподражаемый комик нового поколения, чья комедия наблюдений вобрала в себя его опыт из жизни в России, в Казахстане, где Женя вырос, и в Канаде, где начал заниматься стендапом.
Участник шоу «Stand Up» на ТНТ. Помимо карьеры комика, Евгений занимается рэпом и озвучкой. Его голосом, например, говорит Леонардо из мультсериала «Эволюция Черепашек-ниндзя». За последние два года он успел записать два сольных концерта: «Без панциря» и «Выходи из комнаты», а также стал участником популярных программ на российском телевидении. Всё это, конечно же, прибавило ему популярности.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 7 сентября мы выберем тех, кто получит билеты.