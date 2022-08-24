Стендап-концерт Евгения Чебаткова — 9 сентября в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 9 сентября Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 16+

9 сентября в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» стендап-комик Евгений Чебатков представит свой новый концерт «Стальной воздух». Билеты от 1900 рублей можно приобрести на сайте.

Евгений Чебатков — яркий, талантливый, харизматичный, неподражаемый комик нового поколения, чья комедия наблюдений вобрала в себя его опыт из жизни в России, в Казахстане, где Женя вырос, и в Канаде, где начал заниматься стендапом.

Участник шоу «Stand Up» на ТНТ. Помимо карьеры комика, Евгений занимается рэпом и озвучкой. Его голосом, например, говорит Леонардо из мультсериала «Эволюция Черепашек-ниндзя». За последние два года он успел записать два сольных концерта: «Без панциря» и «Выходи из комнаты», а также стал участником популярных программ на российском телевидении. Всё это, конечно же, прибавило ему популярности.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 7 сентября мы выберем тех, кто получит билеты.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
клуб друзей, стендап, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Центр иностранных языков «Альбион» — приглашает на занятия взрослых и детей от 6 лет Реклама
Ещё один способ защитить велосипед от кражи Жизнь
Курсы, школы, учителя и репетиторы по английскому языку Дети
Семейный праздник «Мамаслёт» — 27 августа в Озеропарке Афиша
Анонс мероприятий в Баре Руки Вверх! Реклама
Гончарная мастерская «Гранат» в 4 микрорайоне — что внутри? Партнёрский материал
Где в Зеленограде переждать жару? Места с кондиционерами и водой, куда можно прийти просто так Ответы
Первый магазин сети «Светофор» открылся в Зеленограде — дешевый, но бестолковый. Вот что там внутри Новости
Детские школы программирования «Софтиум» и компьютерной графики и дизайна «Айвиум» —  что проходят, как записаться и причём тут пингвины? Реклама
Алёне Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП собирают средства на реабилитацию Истории
ЦКО МИЭТ открывает набор на учебный год 2022/2023 — занятия по техническим и творческим направлениям для детей от 7 лет Реклама
Ради нескольких машиномест в проезде 5-го микрорайона удвоят максимальную скорость. Хотели повысить безопасность, но получилось наоборот. Разбор ошибок проекта, и как их исправить Истории
Хореографическая студия «Фортуна» из Зеленограда приняла участие в шоу Ильи Авербуха на открытии международного фестиваля фейерверков Истории
Тротуар перекрыли забором. Так ТСЖ корпуса 1130 огородил свою частную территорию Истории
Снова в школу! Букетики и композиции к 1 сентября в Зеленограде. Открыт предзаказ на осенние букетики Мяу Флауэрс от 1470 руб. Реклама
Главные по программистам: где и как учат программированию и другим ИТ-специальностям в МИЭТе Партнёрский материал
Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области вновь накрыл Зеленоград Новости
Большую парковку возле остановки 400-го автобуса открыли после реконструкции Новости
Скончался архитектор Феликс Новиков — автор зданий Научного центра, Флейты и МИЭТа Новости
Детский клуб «Достигайка» — выбор родителей, которым важно интеллектуальное и эстетическое развитие ребёнка Реклама
Какую школу выбрать в Зеленограде для первоклассника, чтобы он хотел учиться сам. И потом не пришлось бы нанимать репетиторов Реклама
На дорожку возле Школьного озера упал тополь — прямо перед пешеходами Новости
Иностранный студент утонул в городском пруду Новости
При благоустройстве дворов в Зеленограде начали отказываться от плитки Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру