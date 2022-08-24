Евгений Чебатков — яркий, талантливый, харизматичный, неподражаемый комик нового поколения, чья комедия наблюдений вобрала в себя его опыт из жизни в России, в Казахстане, где Женя вырос, и в Канаде, где начал заниматься стендапом.



Участник шоу «Stand Up» на ТНТ. Помимо карьеры комика, Евгений занимается рэпом и озвучкой. Его голосом, например, говорит Леонардо из мультсериала «Эволюция Черепашек-ниндзя». За последние два года он успел записать два сольных концерта: «Без панциря» и «Выходи из комнаты», а также стал участником популярных программ на российском телевидении. Всё это, конечно же, прибавило ему популярности.