Летом 2022 года в тысяче городов России проходит Фестиваль уличного кино — самый масштабный смотр кино под открытым небом в России. Сотни тысяч зрителей выйдут на улицы своих городов, чтобы посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки последних лет. И Зеленоград не остался в стороне. Площадкой фестиваля стала «Трендзона» — уличная развлекательная площадка «Зеленопарка» (возле входа «B»).

Эксперты фестиваля обработали более тысячи заявок и выбрали из них 70 работ. Так получилась емкая, наполненная эмоциями и оригинальными сценарными ходами программа из фильмов и анимации.

Гости кинофестиваля увидят режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

Расписание:

19 августа, четверг, в 20:30 — показ короткометражных фильмов (16+)

20 августа, пятница, в 20:30 — конкурсная программа с показом короткометражных фильмов (12+) — победителей определяют зрители

21 августа, суббота, в 18:00 — показ короткометражных фильмов «Про родителей и детей» (12+)

21 августа, воскресенье в 20:30 — показ короткометражных фильмов «Лучшее прошлых лет» (12+)

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа в каждом городе они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света. В конце сезона уровень света во всех городах будет подсчитан, а победитель получит грант в размере 1,5 миллиона рублей.

«В этом году в программе девять совершенно неожиданных лент, некоторые из которых, я уверен, удивят зрителя, — говорит генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков. — За многими работами стоят авторы, только начинающие свой путь в кино. Для них наш фестиваль — возможность представить свою работу по-настоящему массовой аудитории, рассчитывать на прозрачную систему отбора и побороться за грант».