SUP-club приглашает открыть для себя динамично развивающийся водный вид спорта, SUP—сёрфинг. SUP — «stand up paddle», по-русски «гребля стоя».
Ежедневно на большом городском пруду проходят прогулки на SUP-бордах. Участники в компании профессионального инструктора обходят всё озеро на досках. Катание проводится на спокойной воде, никакие начальные навыки не нужны. Вы научитесь всему за пять минут, узнаете много нового о балансе и мышцах, которые задействуются во время гребли. Освоить SUP может буквально любой человек, даже ребенок.
А 10 августа, в среду, в 19:00 состоится бесплатная SUP-прогулка для участников клуба друзей «Зеленоград.ру». Для участия в прогулке необходимо быть участником клуба и заполнить форму на этой странице. Количество мест ограничено.
К прогулке допускаются участники в возрасте от 18 лет и дети с 12 лет в сопровождении родителей. При себе нужно иметь сменный комплект сухой одежды и головной убор.
А прогулки для всех желающих стартуют по будням в 19 часов, по выходным — в 11, 13, 15, 17 и 19 часов. Продолжительность — 1 час. В стоимость — 1500 рублей с человека — входит работа инструктора-гида, прокат доски и всего необходимого оборудования.
SUP-club также проводит частные прогулки, SUP-туры, корпоративные мероприятия и соревнования.