День открытых дверей зеленоградском приюте для бездомных животных пройдет 13 и 14 августа. Приглашают взрослых и детей с 12 лет. Вы сможете больше узнать о проблеме бездомных животных и о том, как им можно помочь и присмотреть себе питомца. Требуется предварительная регистрация.
Волонтеры проведут экскурсии по приюту, которые будут особенно полезны для тех, кто никогда раньше не бывал в приюте, но хотел бы больше узнать о проблеме бездомных животных и о том, как им можно помочь. Также это отличный шанс присмотреть себе питомца!
Посетить приют вместе с волонтёрами в первый раз совсем не страшно. В приютах всегда отличные, веселые и очень добрые волонтеры и питомцы, и вы проведете день в отличной компании. А животные просто пленят ваше сердце! Даже разовое посещение и общение с животными в приюте — это настоящая помощь для них. Ведь их будни — это стены вольера и клетки, и им всегда не хватает контакта с людьми. Для вас — это кото- и собакотерапия, для них — долгожданные гости и новые впечатления!
Акция «День открытых дверей» проходит в рамках марафона «Месяц помощи животным», который приурочен к Всемирному дню бездомных животных (третья суббота августа). Среди мероприятий Месяца также будут фотодни в приютах, бесплатные вебинары и лекции, благотворительный квиз, акция «Кофе для хорошего мальчика» и многое другое.
В акции участвуют 14 приютов. На сайте «Дни открытых дверей» участники акции смогут выбрать приют для собак или кошек, до которого им удобнее добраться. В акции принимают участие крупные муниципальные приюты и небольшие частные. В муниципальных приютах больше животных, и волонтерам часто не удается уделить всем внимание. В частных приютах животных меньше, но им больше требуется помощь для содержания своих подопечных.
Календарь «Месяца» и информация о мероприятиях доступна на сайте animalsmonth.ru.
Регистрация на посещение приюта: здесь
Справки по телефону: 8-916-391-79-78 (Анна)