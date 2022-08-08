Как пройдёт посещение

Волонтеры проведут экскурсии по приюту, которые будут особенно полезны для тех, кто никогда раньше не бывал в приюте, но хотел бы больше узнать о проблеме бездомных животных и о том, как им можно помочь. Также это отличный шанс присмотреть себе питомца!

Посетить приют вместе с волонтёрами в первый раз совсем не страшно. В приютах всегда отличные, веселые и очень добрые волонтеры и питомцы, и вы проведете день в отличной компании. А животные просто пленят ваше сердце! Даже разовое посещение и общение с животными в приюте — это настоящая помощь для них. Ведь их будни — это стены вольера и клетки, и им всегда не хватает контакта с людьми. Для вас — это кото- и собакотерапия, для них — долгожданные гости и новые впечатления!