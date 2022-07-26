Динамичная и весёлая семейная анимация о маленьком псе-мечтателе Хэнке, который живёт в кошачьей деревне и пытается стать самураем! Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра.
Хэнк — смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооружённым от усов до хвоста.
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