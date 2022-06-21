18-летний Алекс — большой фанат фэнтезийной саги об «Артуре и минипутах». И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают, что за смертоносный капкан их ждёт там.