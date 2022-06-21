Премьера фильма ужасов Люка Бессона «Проклятие Артура». 26 июня в кинотеатре «Синема Парк Зеленопарк» 26 июня Кинотеатр "Синема парк" Возраст 18+

26 июня сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру нового проекта Люка Бессона — хоррора «Проклятие Артура». Билеты на сеанс — от 500 рублей — уже в продаже на сайте кинотеатра.

18-летний Алекс — большой фанат фэнтезийной саги об «Артуре и минипутах». И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают, что за смертоносный капкан их ждёт там.

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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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Премьера фильма ужасов Люка Бессона «Проклятие Артура». 26 июня в кинотеатре «Синема Парк Зеленопарк» Афиша
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