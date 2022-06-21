26 июня сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру нового проекта Люка Бессона — хоррора «Проклятие Артура». Билеты на сеанс — от 500 рублей — уже в продаже на сайте кинотеатра.
18-летний Алекс — большой фанат фэнтезийной саги об «Артуре и минипутах». И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают, что за смертоносный капкан их ждёт там.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Бывшего руководителя зеленоградского отделения фонда «Городские проекты» Илью Селиверстова задержали за дискредитацию армии и возбуждение ненависти Новости
Участок под застройку во 2-м микрорайоне готов для выбора инвестора. Какие дома там могут построить и почему квартиры в них с большой вероятностью будут дорогими Истории
Премьера фильма ужасов Люка Бессона «Проклятие Артура». 26 июня в кинотеатре «Синема Парк Зеленопарк» Афиша
В АБИТ-РосНоу прошел восьмой молодежно-образовательный студенческий форум «Зеленые кадры в цифровой трансформации» Партнерский материал
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: изготовление световых вывесок, оформление витрин и подарочных коробок под заказ, УФ-планшетный плоттер Реклама
Начинаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2022» — актуальная, полезная и интересная информация для абитуриентов Истории
«Теперь в Зеленограде мода на бассейны» — ещё один решили сделать в строящемся спорткомплексе в 18-м микрорайоне Новости
Ремонтировать старый мост обещали круглосуточно, но там часто нет рабочих. Это объясняют свойствами бетона, большой ямой и желанием не шуметь Истории
Парковку перед «Ведогонь-театром» легализуют до конца лета. Сейчас вся площадь перед ним считается тротуаром Новости