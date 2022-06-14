Где: научно-популярный лекторий пройдет под открытым небом — за памятником Шокина на траве будет установлена сцена с экраном и разложены пуфики для зрителей.

Когда: с 14 июня по 5 июля. Мероприятия будут проходить по вторникам и четвергам с 18:00 до 21:00.

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