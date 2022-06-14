Научно-популярные лекции под открытым небом «Воздух» — на площади возле МИЭТа 14 июня - 5 июля

Цикл научно-популярных лекций под открытым небом «Воздух» проводит МИЭТ. Слушателям расскажут обо всем: от билингвизма и архитектуры промышленных городов до big data и зондовой микроскопии. Каждый день в программе музыкальный сет от ди-джея. В течение трёх недель гостей мероприятия ждут научно-популярные лекции от ученых МИЭТ, питч-сессия с начинающими предпринимателями Startup Picnic с призовым фондом сто тысяч рублей, мастер-классы от партнеров, выступление творческих коллективов и многое другое. Рассказываем подробно о программе.

Где: научно-популярный лекторий пройдет под открытым небом — за памятником Шокина на траве будет установлена сцена с экраном и разложены пуфики для зрителей.

Когда: с 14 июня по 5 июля. Мероприятия будут проходить по вторникам и четвергам с 18:00 до 21:00.

Необходима предварительная регистрация

Программа мероприятия

14 июня

  • 18:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея
  • 19:00 — Открытый лекторий. «Личная эффективность в учебе и на работе». Спикер: Светлана Козлова, коуч ICF, профконсультант Центра развития карьеры МИЭТ
  • 19:30 — Культурный код инженера. «Big data: постижение глобальных процессов современного мира». Спикер: Татьяна Растимешина, д.п.н., доцент
  • 20:00-21:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея

16 июня

  • 18:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея
  • 19:00 — Открытый лекторий. «Технологическое предпринимательство. Источники идей для стартапа. Концепция». Спикер: Анатолий Ковалев, д.т.н., генеральный директор АО «ЗНТЦ»
  • 19:30 — Питч-сессия Startup. В формате открытого микрофона участники смогут рассказать про свой проект, поделиться идеями, получить полезную обратную связь от экспертов, найти новые контакты и отлично провести время, а также, возможно, привлечь инвестиции. Призовой фонд — сто тысяч рублей. К участию приглашаются три категории участников: школьники, студенты, специалисты или предприниматели имеющие идеи или проекты. У вас есть лишь 5 минут, чтобы рассказать: о проблеме, которую решает ваш проект, о вашем способе ее решения и прогнозируемых результатах, о ресурсах, необходимых для реализации вашей идеи. Также мероприятие сможет посетить любой желающий в качестве слушателя по предварительной записи
  • 20:30-21:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея

21 июня

  • 18:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея
  • 19:00 — Открытый лекторий. «Пористый кремний: удивительные свойства и перспективы применения». Спикер: Ольга Воловликова, доцент Института перспективных материалов и технологий
  • 19:30 — Культурный код инженера. «Как получаются успешные проекты в сфере культуры». Спикер: Маргарита Марченко, куратор культурных проектов (куратор спецпроектов Всемирного фестиваля «Времена и эпохи»
  • 20:00-21:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея

23 июня

  • 18:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея
  • 19:00 — Культурный код инженера. Театр «Поэмимы». Поэтический спектакль «Жизнь моя — Кинематограф — Черно-белое кино», вдохновленный поэзией Юрия Левитанского, в сопровождении авторской музыки композитора Капитона Неклюдова
  • 20:00-21:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея

28 июня

  • 18:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея
  • 19:00 — Открытый лекторий. «Знакомство с зондовой микроскопией, как проводником в наномир». Спикер: Ирина Сагунова, к.т.н., доцент кафедры интегральной электроники и микросистем НИУ МИЭТ
  • 19:30 — Культурный код инженера. «На каком языке думают билингвы и почему лингвистика сегодня — это не совсем гуманитарная наука». Спикер: Ксения Селиверстова, заместитель директора по образовательной деятельности Института ЛПО НИУ МИЭТ
  • 20:00-21:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея

30 июня

  • 18:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея
  • 19:00 — Открытый лекторий. «Как искусственный интеллект изменит жизнь человека». Спикер: Султансаид Муратчаев, старший преподаватель кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ
  • 19:30 — Питч-сессия Startup Picnic. В формате открытого микрофона участники смогут рассказать про свой проект, поделиться идеями, получить полезную обратную связь от экспертов, найти новые контакты и отлично провести время, а также, возможно, привлечь инвестиции. Призовой фонд — сто тысяч рублей. К участию приглашаются три категории участников: школьники, студенты, специалисты или предприниматели имеющие идеи или проекты. У вас есть лишь 5 минут, чтобы рассказать: о проблеме, которую решает ваш проект, о вашем способе ее решения и прогнозируемых результатах, о ресурсах, необходимых для реализации вашей идеи. Также мероприятие сможет посетить любой желающий в качестве слушателя по предварительной записи
  • 20:30-21:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея

5 июля

  • 18:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея
  • 19:00 — Открытый лекторий. «Москва глазами инженера: архитектурные экскурсии этим летом». Спикер: Сергей Кузнецов, экскурсовод проекта Москва глазами инженера
  • 19:30 — Культурный код инженера. Лекция «Архитектура промышленных городов». Спикер: Екатерина Палепина, директор музея истории МИЭТ, Сергей Кузнецов, экскурсовод проекта Москва глазами инженера
  • 20:00-21:00 — Музыкальный сет, выступление ди-джея

Подробнее о мероприятии и изменениях в программе читайте на сайте МИЭТа

Партнеры мероприятия: АО «ЗНТЦ», АО «Завод ПРОТОН», Библиотеки Зеленограда

Информационный партнер: Zelenograd.ru

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Метки:
образование и обучение, лекция
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