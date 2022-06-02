В «Озеропарке» на берегу Школьного озера 4 июня пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей. В программе — игры, мастерклассы, книгообмен, научные опыты и многое другое.
11:00 — откроется локация проекта «Летние читальни». Центральная детская библиотека организует книгообмен, выдачу единого читательского билета, игровую для малышей, мастер-классы, квест. Ребята постарше смогут стать участниками Московской программы летнего чтения-2022 и получить творческий читательский дневник.
11:00-13:00 — станция «Библиолаборатория» с биологом, библиотекарем Ольгой Захаровой. Проведем опыты с растениями, изучим насекомых и минералы под микроскопом, а после услышим увлекательный рассказ об исследуемых явлениях.
11:00-15:00 — мастер-классы по рисованию и лепке из пластилина, подвижные игры и творческие задания.
11:30 — шоу мыльных пузырей.
12:00 — на летней сцене начнётся концерт творческих коллективов. С вокальными номерами выступят ребята из коллективов «Квинтерия», «Шанс» и «Крутятся диски». Участники хореографической мастерской «Чудеса», студий «Денс микс» и «Серпантин» представят свои танцевальные номера. В качестве приглашенных гостей выступят Фольклорный ансамбль «Ладушки» и детский джазовый ансамбль под руководством Юрия Персианова.
В течение праздника — розыгрыш призов, прокат электро- и веломобилей
В продаже — пирожки и напитки, сахарная вата и мороженое, аквагрим
Когда: 4 июня, с 11:00 до 15:00
Где: территория автогородка около корпуса 1002 (западная часть Школьного озера)
Вход свободный