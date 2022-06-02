Программа

11:00 — откроется локация проекта «Летние читальни». Центральная детская библиотека организует книгообмен, выдачу единого читательского билета, игровую для малышей, мастер-классы, квест. Ребята постарше смогут стать участниками Московской программы летнего чтения-2022 и получить творческий читательский дневник.



11:00-13:00 — станция «Библиолаборатория» с биологом, библиотекарем Ольгой Захаровой. Проведем опыты с растениями, изучим насекомых и минералы под микроскопом, а после услышим увлекательный рассказ об исследуемых явлениях.



11:00-15:00 — мастер-классы по рисованию и лепке из пластилина, подвижные игры и творческие задания.



11:30 — шоу мыльных пузырей.



12:00 — на летней сцене начнётся концерт творческих коллективов. С вокальными номерами выступят ребята из коллективов «Квинтерия», «Шанс» и «Крутятся диски». Участники хореографической мастерской «Чудеса», студий «Денс микс» и «Серпантин» представят свои танцевальные номера. В качестве приглашенных гостей выступят Фольклорный ансамбль «Ладушки» и детский джазовый ансамбль под руководством Юрия Персианова.

В течение праздника — розыгрыш призов, прокат электро- и веломобилей

В продаже — пирожки и напитки, сахарная вата и мороженое, аквагрим