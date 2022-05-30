1 июня сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру триллера Алексея Чадова «Своя война: Шторм в пустыне» с Кристиной Асмус и Виктором Сухоруковым в главных ролях.
Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в неё играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон… Дебютный антивоенный фильм Алексея Чадова посвящён режиссёру Алексею Балабанову, снявшему Чадова 20 лет назад в своей кинокартине «Война».
Всероссийская премьера состоится 1 июня в избранных кинотеатрах: Синема Парк Европейский и Синема Парк Зеленопарк.
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