Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в неё играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон… Дебютный антивоенный фильм Алексея Чадова посвящён режиссёру Алексею Балабанову, снявшему Чадова 20 лет назад в своей кинокартине «Война».



Всероссийская премьера состоится 1 июня в избранных кинотеатрах: Синема Парк Европейский и Синема Парк Зеленопарк.