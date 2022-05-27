Фестиваль «Детство!» — это большой детский праздник c развлечениями, играми и подарками. В программе: косплейфест, розыгрыш призов, аквагрим, праздник красок Холи, обмен игрушками и мастер-классы. Фестиваль пройдет в ДК «Андреевка», в субботу 4 июня с 11 до 18.
Подробности в группе вконтакте
Адрес: Андреевка, улица Староандреевская, уч. 59, Дом Культуры МАУК «Андреевка»
Телефоны для справок: 8-920-902-22-41 (Евгения), 8-499-504-29-09
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Новая библиотека открылась в Крюково — маленькая, но хорошенькая. Вот её очень подробный обзор Истории
Фирменный магазин «Дмитрогорский продукт» приглашает на работу продавца-кассира — зарплата от 55 тысяч Реклама
Единый тест на грипп и ковид разработала зеленоградская компания. После запуска производства его начнут делать на площадке «Алабушево» ОЭЗ Хайтек
«Никор» приглашает отпраздновать своё 30-летие — 1 июня в салоне красоты на Панфиловском проспекте Реклама
Определены лучшие компании и люди города в Народной премии «Зеленоград.ру». Публикуем список победителей во всех номинациях Новости
Зеленоградский школьник Андрей Бритвин стал победителем московских конференций для инженеров и изобретателей. Он разработал «умную» систему автополива Хайтек
Городской летний клуб Kids Evolution приглашает детей от шести лет. В программе: спорт, бассейн, прогулки и походы, программирование, рисование и наука, кулинарные и творческие мастер-классы Реклама
Автобус 128 «Зеленоград — Поварово» возобновил работу. В апреле перевозчик закрыл его из-за экономической нецелесообразности Новости