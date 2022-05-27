Фестиваль «Детство!» — это большой детский праздник c развлечениями, играми и подарками. В программе: косплейфест, розыгрыш призов, аквагрим, праздник красок Холи, обмен игрушками и мастер-классы. Фестиваль пройдет в ДК «Андреевка», в субботу 4 июня с 11 до 18.