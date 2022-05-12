В рамках абонемента будут представлены 6 симфонических программ для всей семьи: «Брамс+», симфосказка «Руслан и Людмила», новогодняя сюита «Щелкунчик» с песочной анимацией, «Лучшие вальсы мира», «Музыка кино» и др.
Абонемент на концерты Московского государственного симфонического оркестра — лучший способ спланировать свою культурную жизнь и сэкономить до 20% стоимости в сравнении с покупкой билетов на каждый концерт отдельно.
18 сентября 2022 года (воскресенье). Начало в 12:00.
Иоганнес Брамс — немецкий композитор и пианист, один из центральных представителей эпохи романтизма. Симфоническое творчество Брамса резко возвышается над уровнем всего, что делалось в этой области в немецкой и австрийской музыке второй половины XIX века. Его произведения отмечены сочетанием эмоциональности со строгой дисциплиной мышления, им свойственны внутренняя сосредоточенность, сдержанность и сила выражения.
Концерт станет частью уникального цикла по исполнению Московским государственным симфоническим оркестром всех симфоний и концертов Иоганнеса Брамса.
30 октября 2022 года (воскресенье). Начало в 12:00.
…У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…
Пожалуй, практически невозможно найти того, кто бы не знал этих строк Александра Сергеевича Пушкина из поэмы «Руслан и Людмила». В исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучит уже полюбившийся публике формат — симфоническая сказка по мотивам поэмы великого русского поэта.
Сказку прочтут известные актеры театра и кино — заслуженная артистка России Дарья Мороз и Юрий Чурсин.
Дирижер — художественный руководитель оркестра Иван Рудин.
25 декабря 2022 года (воскресенье). Начало в 12:00.
Любите ли вы мечтать, фантазировать — грезить, как говорили в старину?
Конечно, да. Ни один из видов искусства не увлекает так в мир фантазии?, как музыка.
Балет-феерия «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского — один из главных атрибутов и символов наступающего Нового года, яркие образы сказочных героев в звучании музыки, которая узнаваема и любима слушателями всего мира, непременно подарит заряд положительных эмоций и настроение праздника!
Сопровождение анимации Драматического театра песочного искусства «Пески времени» станет изысканным дополнением и украшением концерта.
Режиссер песочных картин — Роман Ставровский.
Художник по песку — Александра Басова.
05 февраля 2023 года (воскресенье). Начало в 12:00.
Вальс — бальный танец с плавным, беспрерывным кружением пары по залу. Он стал популярным в Европе в конце XVIII века, а с начала XIX века вальс — самый популярный во всех слоях европейского общества танец. Развитие жанра особенно интенсивно проходило в Вене. Постепенно, помимо первоначального предназначения — служить сопровождением и основой для танца, жанр вальса стал вдохновлять композиторов на написание самостоятельных симфонических сочинений, не предназначенных для танца.
В концерте будут представлены лучшие вальсы мира, написанные прославленными композиторами в разные эпохи, а также выдающиеся образцы симфонической музыки.
19 марта 2023 года (воскресенье). Начало в 12:00.
Концерт из музыки кино — уже традиционная программа, которая неизменно пользуется успехом у слушателей. Жанр киномузыки развивается с момента зарождения киноискусства. Музыкальное сопровождение фильмов очень часто остаётся недооценённым зрителем, ему не всегда уделяется должное внимание.
В программе концерта прозвучат композиции из известных российских и зарубежных кинолент. Благодаря мелодиям, которые вы узнаете с первых же нот, оживут образы киногероев и самые трогательные моменты любимых фильмов снова пронесутся в вашем воображении!
16 апреля 2023 года (воскресенье). Начало в 12:00.
В апреле 2023 Московский государственный симфонический оркестр отметит 34 года с даты своего основания. За эти годы в коллективе сформировались высокие исполнительские традиции, создано много уникальных творческих программ и концепций, многие из которых неизменно входят в Абонемент МГСО в Культурном центре «Зеленоград».
В завершении концертного сезона будет представлена классическая программа из шедевров симфонической музыки.