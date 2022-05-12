Открыта продажа абонементов на концерты симфонического оркестра в ДК — сезон 2022/2023 12.05.2022 ZELENOGRAD.RU

В рамках абонемента будут представлены 6 симфонических программ для всей семьи: «Брамс+», симфосказка «Руслан и Людмила», новогодняя сюита «Щелкунчик» с песочной анимацией, «Лучшие вальсы мира», «Музыка кино» и др.

Абонемент на концерты Московского государственного симфонического оркестра — лучший способ спланировать свою культурную жизнь и сэкономить до 20% стоимости в сравнении с покупкой билетов на каждый концерт отдельно.

«Брамс +»

18 сентября 2022 года (воскресенье). Начало в 12:00.

Иоганнес Брамс — немецкий композитор и пианист, один из центральных представителей эпохи романтизма. Симфоническое творчество Брамса резко возвышается над уровнем всего, что делалось в этой области в немецкой и австрийской музыке второй половины XIX века. Его произведения отмечены сочетанием эмоциональности со строгой дисциплиной мышления, им свойственны внутренняя сосредоточенность, сдержанность и сила выражения.

Концерт станет частью уникального цикла по исполнению Московским государственным симфоническим оркестром всех симфоний и концертов Иоганнеса Брамса.

Симфосказка «Руслан и Людмила»

30 октября 2022 года (воскресенье). Начало в 12:00.

…У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…

Пожалуй, практически невозможно найти того, кто бы не знал этих строк Александра Сергеевича Пушкина из поэмы «Руслан и Людмила». В исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучит уже полюбившийся публике формат — симфоническая сказка по мотивам поэмы великого русского поэта.

Сказку прочтут известные актеры театра и кино — заслуженная артистка России Дарья Мороз и Юрий Чурсин.
Дирижер — художественный руководитель оркестра Иван Рудин.

Музыка балета «Щелкунчик»

25 декабря 2022 года (воскресенье). Начало в 12:00.

Любите ли вы мечтать, фантазировать — грезить, как говорили в старину?
Конечно, да. Ни один из видов искусства не увлекает так в мир фантазии?, как музыка.

Балет-феерия «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского — один из главных атрибутов и символов наступающего Нового года, яркие образы сказочных героев в звучании музыки, которая узнаваема и любима слушателями всего мира, непременно подарит заряд положительных эмоций и настроение праздника!

Сопровождение анимации Драматического театра песочного искусства «Пески времени» станет изысканным дополнением и украшением концерта.

Режиссер песочных картин — Роман Ставровский.
Художник по песку — Александра Басова.

Лучшие вальсы мира

05 февраля 2023 года (воскресенье). Начало в 12:00.

Вальс — бальный танец с плавным, беспрерывным кружением пары по залу. Он стал популярным в Европе в конце XVIII века, а с начала XIX века вальс — самый популярный во всех слоях европейского общества танец. Развитие жанра особенно интенсивно проходило в Вене. Постепенно, помимо первоначального предназначения — служить сопровождением и основой для танца, жанр вальса стал вдохновлять композиторов на написание самостоятельных симфонических сочинений, не предназначенных для танца.

В концерте будут представлены лучшие вальсы мира, написанные прославленными композиторами в разные эпохи, а также выдающиеся образцы симфонической музыки.

Музыка кино

19 марта 2023 года (воскресенье). Начало в 12:00.

Концерт из музыки кино — уже традиционная программа, которая неизменно пользуется успехом у слушателей. Жанр киномузыки развивается с момента зарождения киноискусства. Музыкальное сопровождение фильмов очень часто остаётся недооценённым зрителем, ему не всегда уделяется должное внимание.

В программе концерта прозвучат композиции из известных российских и зарубежных кинолент. Благодаря мелодиям, которые вы узнаете с первых же нот, оживут образы киногероев и самые трогательные моменты любимых фильмов снова пронесутся в вашем воображении!

Симфонический концерт

16 апреля 2023 года (воскресенье). Начало в 12:00.

В апреле 2023 Московский государственный симфонический оркестр отметит 34 года с даты своего основания. За эти годы в коллективе сформировались высокие исполнительские традиции, создано много уникальных творческих программ и концепций, многие из которых неизменно входят в Абонемент МГСО в Культурном центре «Зеленоград».

В завершении концертного сезона будет представлена классическая программа из шедевров симфонической музыки.

Купить абонементы можно на сайте МГСО и на сайте культурного центра «Зеленоград» (ДК). Подарите себе и своим близким встречу с прекрасным.

Московский государственный симфонический оркестр

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Метки:
концерты, дк
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