В рамках абонемента будут представлены 6 симфонических программ для всей семьи: «Брамс+», симфосказка «Руслан и Людмила», новогодняя сюита «Щелкунчик» с песочной анимацией, «Лучшие вальсы мира», «Музыка кино» и др.

Абонемент на концерты Московского государственного симфонического оркестра — лучший способ спланировать свою культурную жизнь и сэкономить до 20% стоимости в сравнении с покупкой билетов на каждый концерт отдельно.