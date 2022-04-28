Спектакль по произведениям Виктора Драгунского «Денискины рассказы» — 19 мая в ДК. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты 28.04.2022 ZELENOGRAD.RU

«Денискины рассказы» — легендарный сборник рассказов Виктора Драгунского, знакомый каждому советскому школьнику, настольная книга шалостей и приключенческих квестов не одного поколения детей. 19 мая в зеленоградском ДК пройдёт спектакль для всей семьи по этим весёлым произведениям. Начало — в 18:00.

Невероятно цельная постановка, насыщенная комическими моментами и яркими приключениями, подарит полтора часа здорового веселого смеха и детям и их родителям. Это настоящий спектакль для всей семьи — поучительный, задорный, зажигательный. Артисты постарались передать сам дух детства — атмосферу небывалой свободы, времени, когда все кажется возможным и все мечты сбываются.

«Денискины рассказы» — антология забав и экспериментов, придумать которые способен только пытливый детский ум. Спектакль способен многому научить юного зрителя! Малыши на примере Дениски и его друзей смогут убедиться, какой опасной бывает ложь, что нужно дорожить дружбой и насколько важно быть добрым и ответственным.

Взрослые зрители увидят отголоски своего собственного детства, смогут перенестись на несколько десятилетий назад и вспомнить все самое лучшее из советского времени: доброжелательную, доверчивую атмосферу, особую нравственность простых людей.

Режиссер: В. Жарков

В ролях: Иван Исьянов, Роман Хардиков, Владимир Жарков, Елена Валевская/Мария Матто

Билеты: от 600 до 1200 рублей можно купить на сайте ДК.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» театр дарит три пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 18 мая мы выберем тех, кто получит билеты.
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Метки:
дети, театр, клуб друзей, дк
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Спектакль по произведениям Виктора Драгунского «Денискины рассказы» — 19 мая в ДК. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Афиша
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