Николаю Расторгуеву — 65 лет. Юбилею артиста посвящён концерт группы «Любэ», который пройдёт в зеленоградском ДК 22 мая в 20:00. Продажа билетов осуществляется только онлайн.
Группа «Любэ» была основана в 1989 году Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым. Идея создания группы принадлежала композитору Игорю Матвиенко, а своё странное название получила с лёгкой руки Николая Расторгуева (жаргонное слово из детства Николая, означающее «разный», «любой» и т. п.).
Жанр, в котором существует «Любэ», трудно определить, хотя его вполне можно назвать «фолк-рок». А социально-патриотическая направленность прослеживается на протяжении всего творческого пути группы.
Характерной особенностью «Любэ» является невероятное количество хитов — песен, которые стали поистине народными: «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Берёзы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за» и много-много других. Это песни, которые прошли испытание временем и популярны по сей день.
За время существования «Любэ» живые выступления группы, сопровождавшиеся неизменными аншлагами, увидели миллионы зрителей в России и за рубежом.
Следует отметить, что коллектив с первого своего появления мгновенно стал популярным. Неповторимый тембр Николая Расторгуева, узнаваемый, характерный стиль аранжировок, уникальное общее звучания группы, наличие хоров во многих произведениях, только подчёркивающие самобытность «Любэ», — это всё, наверное, и объясняет невероятный успех, популярность и любовь зрителя многие годы.
Вот уже 30 с лишним лет прошло со дня появления «Любэ» на сцене. Третье поколение зрителей приходит на концерты группы, потому что песни группы «Любэ» не потеряли своей актуальности и привлекательности по сей день.
22 мая группа «Любэ» представит юбилейный концерт на сцене зеленоградского ДК (культурный центр «Зеленоград»):
- Время концерта: 22 мая, начало в 20:00, длительность — 2 часа с антрактом
- Адрес: Центральная площадь, дом 1
- Стоимость билетов: от 1500 до 5000 рублей
- Возрастные ограничения: 6+
- Купить билет можно только онлайн: на сайте ДК (продажи в кассах временно приостановлены).