За время существования «Любэ» живые выступления группы, сопровождавшиеся неизменными аншлагами, увидели миллионы зрителей в России и за рубежом.

Следует отметить, что коллектив с первого своего появления мгновенно стал популярным. Неповторимый тембр Николая Расторгуева, узнаваемый, характерный стиль аранжировок, уникальное общее звучания группы, наличие хоров во многих произведениях, только подчёркивающие самобытность «Любэ», — это всё, наверное, и объясняет невероятный успех, популярность и любовь зрителя многие годы.

Вот уже 30 с лишним лет прошло со дня появления «Любэ» на сцене. Третье поколение зрителей приходит на концерты группы, потому что песни группы «Любэ» не потеряли своей актуальности и привлекательности по сей день.