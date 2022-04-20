24 апреля в 13:00 в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Зеленопарк» состоится премьерный показ альманаха «ФиксиКИНО. Вселенная приключений». Билеты от 490 рублей можно купить на сайте.
Все любимые мультфильмы — на большом экране! В новом выпуске Фиксики расскажут, откуда берутся книги, и как наушники помогут написать диктант. Рики и Тира высиживают свои мечты и заводят дома хищный цветок. Смешарики узнают секрет крепкой дружбы и научат Пина летать! А Бодо Бородо отправится покорять высокие волны и смотреть мультики на анимационном фестивале! Смотри эти и другие приключения любимых героев в кинотеатре «Синема Парк».
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