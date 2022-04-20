Премьера нового сборника мультфильмов «ФиксиКИНО. Вселенная приключений». 24 апреля в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Зеленопарк» 24 апреля Кинотеатр "Синема парк"

24 апреля в 13:00 в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Зеленопарк» состоится премьерный показ альманаха «ФиксиКИНО. Вселенная приключений». Билеты от 490 рублей можно купить на сайте.

Все любимые мультфильмы — на большом экране! В новом выпуске Фиксики расскажут, откуда берутся книги, и как наушники помогут написать диктант. Рики и Тира высиживают свои мечты и заводят дома хищный цветок. Смешарики узнают секрет крепкой дружбы и научат Пина летать! А Бодо Бородо отправится покорять высокие волны и смотреть мультики на анимационном фестивале! Смотри эти и другие приключения любимых героев в кинотеатре «Синема Парк».

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Метки:
дети, кинотеатр, Синема парк
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Премьера нового сборника мультфильмов «ФиксиКИНО. Вселенная приключений». 24 апреля в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Зеленопарк» Афиша
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