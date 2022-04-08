В камере луизианской тюрьмы встречаются трое: Зак — незадачливый радиодиджей, ввязавшийся в сомнительную аферу с угнанным «Ягуаром», Джек — мелкий сутенёр, которого подставил конкурент, и Боб — едва говорящий по-английски и словно взявшийся из ниоткуда итальянец, убивший человека бильярдным шаром. Между ними завязывается странная дружба, и Боб предлагает устроить побег…

«Вне закона» — третья полнометражная работа Джармуша, повсеместно признанная одной из лучших в его карьере. Это характерная для него история об отщепенцах и неудачниках, чьи миры случайно соприкасаются в удивительных и абсурдных обстоятельствах. Сам Джармуш называет свой фильм «нео-битнической нуарной комедией», и, несмотря на центральный сюжет о побеге из тюрьмы, в его фокусе не действие, а характеры героев и их попытки буквально найти общий язык. Главные роли сыграли музыканты и друзья режиссёра: Том Уэйтс, чьи песни звучат в самой картине, и джазовый авангардист Джон Лури, а компанию им составил итальянец Роберто Бениньи, для которого «Вне закона» стал международным дебютом. Выразительные монохромные кадры Нового Орлеана и пейзажей американского юга запечатлел выдающийся оператор Робби Мюллер, в последующие годы неоднократно сотрудничавший с Джармушем. «Вне закона» участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и окончательно закрепил за Джимом Джармушем статус иконы американского независимого кино конца XX века.