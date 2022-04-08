«Вне закона»: спецпоказы одного из первых фильмов Джима Джармуша. 11 апреля в сети кинотеатров «Синема Парк» 11 апреля Кинотеатр "Синема парк" Возраст 16+

11 апреля в 19:30 кинотеатр «Синема Парк Зеленопарк» приглашает на специальный показ фильма «Вне закона» — квинтэссенцию раннего периода творчества Джима Джармуша. Показ пройдёт с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Билеты от 500 рублей можно приобрести на сайте кинотеатра.

В камере луизианской тюрьмы встречаются трое: Зак — незадачливый радиодиджей, ввязавшийся в сомнительную аферу с угнанным «Ягуаром», Джек — мелкий сутенёр, которого подставил конкурент, и Боб — едва говорящий по-английски и словно взявшийся из ниоткуда итальянец, убивший человека бильярдным шаром. Между ними завязывается странная дружба, и Боб предлагает устроить побег…

«Вне закона» — третья полнометражная работа Джармуша, повсеместно признанная одной из лучших в его карьере. Это характерная для него история об отщепенцах и неудачниках, чьи миры случайно соприкасаются в удивительных и абсурдных обстоятельствах. Сам Джармуш называет свой фильм «нео-битнической нуарной комедией», и, несмотря на центральный сюжет о побеге из тюрьмы, в его фокусе не действие, а характеры героев и их попытки буквально найти общий язык. Главные роли сыграли музыканты и друзья режиссёра: Том Уэйтс, чьи песни звучат в самой картине, и джазовый авангардист Джон Лури, а компанию им составил итальянец Роберто Бениньи, для которого «Вне закона» стал международным дебютом. Выразительные монохромные кадры Нового Орлеана и пейзажей американского юга запечатлел выдающийся оператор Робби Мюллер, в последующие годы неоднократно сотрудничавший с Джармушем. «Вне закона» участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и окончательно закрепил за Джимом Джармушем статус иконы американского независимого кино конца XX века.

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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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