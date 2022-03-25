Премьера картины состоялась 17 мая 1997 года в Каннах, а спустя месяц «Брат» был показан на «Кинотавре», где Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля как лучший актёр и лучший режиссёр. История про дембеля Данилу Багрова в Петербурге 1990-х стала одним из важнейших постсоветских фильмов, а Данила — героем не одного поколения зрителей.

Продюсер Сергей Сельянов: «В этом году у кинокомпании СТВ две даты — 30 лет компании и 25 лет фильму „Брат“ Алексея Балабанова. Фильм вышел в 1997 году — моментально стал обсуждаемым, культовым, народным… Мне кажется, за прошедшие 25 лет в „Брате“ уже так много сконцентрировалось и смешалось, что трудно уже отделить, чем он был и чем стал. Можно сказать, что это своего рода психоаналитический сеанс — возможность для страны и её жителей рассказать и послушать о себе. И, конечно, Балабанов и „Брат“ стали чем-то особенным для нашего кино. Признаюсь, мы не думали отмечать эти даты. Но с разных сторон начали приходить предложения — и мы рады, что есть такой интерес».