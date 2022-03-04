«Современное искусство — коллаж»: курс познакомит ребят с коллажем, как с отдельным видом искусства, раскроет секреты различных техник и приёмов и позволит ощутить лёгкость в творчестве! Главная цель курса — самовыражение посредством коллажа.

Ведущие курса: организаторы мастерской коллажа Artcollaborussian: Дарья Потапова — пространственный дизайнер, мультимедийный художник и Лана Глюк — графический дизайнер, фотограф, художник, коллажист.

Программа из четырёх занятий рассчитана на подростков от 12 до 17 лет.

Занятия пройдут 6, 13, 20 и 27 марта в библиотеке №254 (корпус 232). Время — 14:00—15:30

Стоимость курса из 4 занятий — 1600 рублей. Возможна оплата по Пушкинской карте. Записаться можно через Гугл-форму.