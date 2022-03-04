Библиотеки Зеленограда приглашают подростков на два новых курса занятий: «Современное искусство — коллаж» и «Мобильная съёмка и монтаж на смартфоне». Занятия начинаются уже 6 марта!
«Современное искусство — коллаж»: курс познакомит ребят с коллажем, как с отдельным видом искусства, раскроет секреты различных техник и приёмов и позволит ощутить лёгкость в творчестве! Главная цель курса — самовыражение посредством коллажа.
Ведущие курса: организаторы мастерской коллажа Artcollaborussian: Дарья Потапова — пространственный дизайнер, мультимедийный художник и Лана Глюк — графический дизайнер, фотограф, художник, коллажист.
Программа из четырёх занятий рассчитана на подростков от 12 до 17 лет.
Занятия пройдут 6, 13, 20 и 27 марта в библиотеке №254 (корпус 232). Время — 14:00—15:30
Стоимость курса из 4 занятий — 1600 рублей. Возможна оплата по Пушкинской карте. Записаться можно через Гугл-форму.
«Мобильная съёмка и монтаж на смартфоне» — курс поможет ребятам раскрыть потенциал, попробовать себя в новом деле и создать собственный продукт. На занятиях можно будет узнать, что такое референс и раскадровка, научиться использовать спецэффекты и получить базовые навыки видеосъёмки и монтажа на смартфоне. Итогом курса будет создание собственного видеоролика.
Ведущий курса — Шишкина Алёна, видеомейкер Библиотек Зеленограда, вожатая проекта «Форсайт».
Программа из четырёх занятий рассчитана на подростков от 12 до 17 лет. На курсе будет необходимо телефон с возможностью видеосъёмки, наушники, приложение «WhatsApp», приложение «Inshot».
Занятия пройдут 6, 13, 20 и 27 марта в библиотеке №249 (корпус 607а). Время — 16:00—17:30
Стоимость курса из 4 занятий — 1600 рублей. Возможна оплата по Пушкинской карте. Записаться можно через Гугл-форму.