В Библиотеках Зеленограда 6 марта стартуют творческие курсы для подростков 6 марта Библиотека №254 Возраст от 12 до 17

Библиотеки Зеленограда приглашают подростков на два новых курса занятий: «Современное искусство — коллаж» и «Мобильная съёмка и монтаж на смартфоне». Занятия начинаются уже 6 марта!

«Современное искусство — коллаж»: курс познакомит ребят с коллажем, как с отдельным видом искусства, раскроет секреты различных техник и приёмов и позволит ощутить лёгкость в творчестве! Главная цель курса — самовыражение посредством коллажа.

Ведущие курса: организаторы мастерской коллажа Artcollaborussian: Дарья Потапова — пространственный дизайнер, мультимедийный художник и Лана Глюк — графический дизайнер, фотограф, художник, коллажист.

Программа из четырёх занятий рассчитана на подростков от 12 до 17 лет.

Занятия пройдут 6, 13, 20 и 27 марта в библиотеке №254 (корпус 232). Время — 14:00—15:30

Стоимость курса из 4 занятий — 1600 рублей. Возможна оплата по Пушкинской карте. Записаться можно через Гугл-форму.

«Мобильная съёмка и монтаж на смартфоне» — курс поможет ребятам раскрыть потенциал, попробовать себя в новом деле и создать собственный продукт. На занятиях можно будет узнать, что такое референс и раскадровка, научиться использовать спецэффекты и получить базовые навыки видеосъёмки и монтажа на смартфоне. Итогом курса будет создание собственного видеоролика.

Ведущий курса — Шишкина Алёна, видеомейкер Библиотек Зеленограда, вожатая проекта «Форсайт».

Программа из четырёх занятий рассчитана на подростков от 12 до 17 лет. На курсе будет необходимо телефон с возможностью видеосъёмки, наушники, приложение «WhatsApp», приложение «Inshot».

Занятия пройдут 6, 13, 20 и 27 марта в библиотеке №249 (корпус 607а). Время — 16:00—17:30

Стоимость курса из 4 занятий — 1600 рублей. Возможна оплата по Пушкинской карте. Записаться можно через Гугл-форму.

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Метки:
библиотека, образование и обучение, Библиотека №254, Центральная библиотека №249
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