Городской турнир по бильярдному спорту среди всех жителей в возрасте от 55 лет и старше — мужчин и женщин — объявлен в Москве. На первом этапе участникам предстоят районные отборочные турниры по «Динамичной пирамиде». Они будут проводиться с 10 по 15 марта. Заявки на участие принимают уже сейчас.