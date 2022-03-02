Городской турнир по бильярду для зеленоградцев старше 55 лет — открыта регистрация 02.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Городской турнир по бильярдному спорту среди всех жителей в возрасте от 55 лет и старше — мужчин и женщин — объявлен в Москве. На первом этапе участникам предстоят районные отборочные турниры по «Динамичной пирамиде». Они будут проводиться с 10 по 15 марта. Заявки на участие принимают уже сейчас.

Регламент турнира

1. На первом этапе состоятся районные отборочные соревнования по «Динамичной пирамиде» до первой победы.

  • турниры будут проходить в период с 10 по 15 марта
  • заявки для участия принимаются в период с 25 февраля по 8 марта

2. Далее пройдёт окружной тур. Сроки проведения — с 17 по 21 марта.

3. Финал Московского городского турнира по бильярду среди пенсионеров состоится 26-27 марта.

Участникам соревнований необходимо иметь QR-код.

Запись на турнир

Организатор мероприятия

Турнир организует команда проекта «Центры московского долголетия» по заявкам горожан пенсионного возраста.

  • ТЦСО «Зеленоградский»: корп.205А
  • филиал «Савелки»: корпус 320
  • филиал «Солнечный»: корпус 826
  • филиал «Крюково»: корпус 2014
  • единая справочная служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: 8-495-870-44-44
  • электронная почта: tsco-zelenograd@mos.ru.

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Метки:
спорт, пенсионер, соревнования, социальные услуги, бильярд
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