Городской турнир по бильярдному спорту среди всех жителей в возрасте от 55 лет и старше — мужчин и женщин — объявлен в Москве. На первом этапе участникам предстоят районные отборочные турниры по «Динамичной пирамиде». Они будут проводиться с 10 по 15 марта. Заявки на участие принимают уже сейчас.
Регламент турнира
1. На первом этапе состоятся районные отборочные соревнования по «Динамичной пирамиде» до первой победы.
- турниры будут проходить в период с 10 по 15 марта
- заявки для участия принимаются в период с 25 февраля по 8 марта
2. Далее пройдёт окружной тур. Сроки проведения — с 17 по 21 марта.
3. Финал Московского городского турнира по бильярду среди пенсионеров состоится 26-27 марта.
Участникам соревнований необходимо иметь QR-код.
Запись на турнир
- телефон: 8-499-734-73-14
- электронная почта: tcsozel.cmd205@social.mos.ru
Организатор мероприятия
Турнир организует команда проекта «Центры московского долголетия» по заявкам горожан пенсионного возраста.
- ТЦСО «Зеленоградский»: корп.205А
- филиал «Савелки»: корпус 320
- филиал «Солнечный»: корпус 826
- филиал «Крюково»: корпус 2014
- единая справочная служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: 8-495-870-44-44
- электронная почта: tsco-zelenograd@mos.ru.