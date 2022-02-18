В концерте прозвучит музыка из известных отечественных и зарубежных кинофильмов. Начало — в 12:00.
В преддверии 8 марта подарком для прекрасной половины слушателей в исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучит «Музыка кино». Благодаря мелодиям, которые вы узнаете с первых же нот, оживут образы киногероев и самые трогательные моменты любимых фильмов снова пронесутся в вашем воображении! В концерте прозвучит музыка из известных фильмов, лучших образцов русского и мирового кино. Эти любимые мелодии вы узнаете с первых же нот!
- Стоимость билета от 350 до 700 рублей.
- Купить билет можно на сайте Культурного центра «Зеленоград».
Следующее событие
- Симфоническая сказка «Руслан и Людмила».
24 апреля. По мотивам поэмы великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Московский государственный симфонический оркестр
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