В преддверии 8 марта подарком для прекрасной половины слушателей в исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучит «Музыка кино». Благодаря мелодиям, которые вы узнаете с первых же нот, оживут образы киногероев и самые трогательные моменты любимых фильмов снова пронесутся в вашем воображении! В концерте прозвучит музыка из известных фильмов, лучших образцов русского и мирового кино. Эти любимые мелодии вы узнаете с первых же нот!

Стоимость билета от 350 до 700 рублей.

Купить билет можно на сайте Культурного центра «Зеленоград».