Концерт «Музыка кино» Московского государственного симфонического оркестра — 6 марта в Культурном центре «Зеленоград» 6 марта 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

В концерте прозвучит музыка из известных отечественных и зарубежных кинофильмов. Начало — в 12:00.

В преддверии 8 марта подарком для прекрасной половины слушателей в исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучит «Музыка кино». Благодаря мелодиям, которые вы узнаете с первых же нот, оживут образы киногероев и самые трогательные моменты любимых фильмов снова пронесутся в вашем воображении! В концерте прозвучит музыка из известных фильмов, лучших образцов русского и мирового кино. Эти любимые мелодии вы узнаете с первых же нот!

  • Стоимость билета от 350 до 700 рублей.
  • Купить билет можно на сайте Культурного центра «Зеленоград».

Следующее событие

  • Симфоническая сказка «Руслан и Людмила».
    24 апреля. По мотивам поэмы великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.


Московский государственный симфонический оркестр

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Метки:
культура, концерты, дк, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Концерт «Музыка кино» Московского государственного симфонического оркестра — 6 марта в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
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