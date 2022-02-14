Зеленоградский киноклуб начинает новый тематический проект, посвященный советскому кино. Всего запланированы четыре лекции с показом фильма и последующим обсуждением. Первая лекция пройдёт в библиотеке в корпусе 232 в субботу 19 февраля, начало в 18:00. Вход свободный по предварительной записи.
Отношение к фильмам этого периода у всех разное — кто-то их любит, кто-то максимально отстраняется. Однако, каким бы близким и знакомым ни казалось советское кино, оно представляет собой «серую зону» в нашей памяти. Зеленоградский киноклуб предлагает посмотреть на него свежим взглядом, вспомнить незаслуженно забытых режиссеров, представить целостную картину этого явления.
Лектор: Александр Ершов — кандидат исторических наук, журналист
Дата проведения: 19 февраля, начало в 18:00
Адрес: библиотека в корпусе 232
Стоимость: бесплатно
Предварительная запись: на сайте проекта
После лекции запланирован просмотр эксцентрической комедии режиссера Льва Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924 год).
- Советские режиссеры-женщины (Мария Черепанова)
- Самые кассовые фильмы советского проката (Георгий Рюмин)
- Советское «несоветское» кино (Мария Абельян)
Все встречи будут проходить по субботам в библиотеке (корпус 232), они будут открытыми для всех желающих из Зеленограда и Москвы.