Отношение к фильмам этого периода у всех разное — кто-то их любит, кто-то максимально отстраняется. Однако, каким бы близким и знакомым ни казалось советское кино, оно представляет собой «серую зону» в нашей памяти. Зеленоградский киноклуб предлагает посмотреть на него свежим взглядом, вспомнить незаслуженно забытых режиссеров, представить целостную картину этого явления.