Лекция «История советского кино» и просмотр фильма — 19 февраля в библиотеке в корпусе 232 14.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский киноклуб начинает новый тематический проект, посвященный советскому кино. Всего запланированы четыре лекции с показом фильма и последующим обсуждением. Первая лекция пройдёт в библиотеке в корпусе 232 в субботу 19 февраля, начало в 18:00. Вход свободный по предварительной записи.

Отношение к фильмам этого периода у всех разное — кто-то их любит, кто-то максимально отстраняется. Однако, каким бы близким и знакомым ни казалось советское кино, оно представляет собой «серую зону» в нашей памяти. Зеленоградский киноклуб предлагает посмотреть на него свежим взглядом, вспомнить незаслуженно забытых режиссеров, представить целостную картину этого явления.

Лекция «История советского кино»

Лектор: Александр Ершов — кандидат исторических наук, журналист
Дата проведения: 19 февраля, начало в 18:00
Адрес: библиотека в корпусе 232
Стоимость: бесплатно
Предварительная запись: на сайте проекта

После лекции запланирован просмотр эксцентрической комедии режиссера Льва Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924 год).

Другие лекции

  • Советские режиссеры-женщины (Мария Черепанова)
  • Самые кассовые фильмы советского проката (Георгий Рюмин)
  • Советское «несоветское» кино (Мария Абельян)

Все встречи будут проходить по субботам в библиотеке (корпус 232), они будут открытыми для всех желающих из Зеленограда и Москвы.

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Метки:
культура, кинотеатр, лекция, Библиотека №254
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