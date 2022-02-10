Премьера фильма «Первый встречный» в сети «Синема Парк». Возможность выиграть подарочную карту Guess Кинотеатр "Синема парк" Возраст 12+

С 10 февраля в кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» смотрите комедийную мелодраму с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном «Первый встречный» и получите возможность выиграть подарочную карту Guess на суму 150 евро. Ближайший кинотеатр сети находится в ТЦ «Зеленопарк».

Популярная певица перед свадьбой узнаёт, что её жених-рокер изменял ей. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней.

При покупке билетов в любой кинотеатр киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» в период с 10 по 20 февраля 2022 года с применением карты «БОНУС» вы принимаете участие в розыгрыше подарочного сертификата от сети магазинов Guess.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше:

  1. Быть участником Программы Лояльности «БОНУС».
  2. Приобрести билеты в любой кинотеатр сети, на любой сеанс в любой кинозал на фильм «Первый встречный» в период с 10 по 20 февраля 2022 года.
    Участники, которые приобрели билеты, а затем сделали возврат, не участвуют в розыгрыше.
  3. Ждать подведение итогов 28 февраля 2022 года.

Призовой фонд: подарочная карта от магазина Guess номиналом 150 евро, которая может быть активирована в магазине или онлайн.

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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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