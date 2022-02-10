Популярная певица перед свадьбой узнаёт, что её жених-рокер изменял ей. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней.

При покупке билетов в любой кинотеатр киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» в период с 10 по 20 февраля 2022 года с применением карты «БОНУС» вы принимаете участие в розыгрыше подарочного сертификата от сети магазинов Guess.



Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше:

Быть участником Программы Лояльности «БОНУС». Приобрести билеты в любой кинотеатр сети, на любой сеанс в любой кинозал на фильм «Первый встречный» в период с 10 по 20 февраля 2022 года.

Участники, которые приобрели билеты, а затем сделали возврат, не участвуют в розыгрыше. Ждать подведение итогов 28 февраля 2022 года.

Призовой фонд: подарочная карта от магазина Guess номиналом 150 евро, которая может быть активирована в магазине или онлайн.