С 10 февраля в кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» смотрите комедийную мелодраму с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном «Первый встречный» и получите возможность выиграть подарочную карту Guess на суму 150 евро. Ближайший кинотеатр сети находится в ТЦ «Зеленопарк».
Популярная певица перед свадьбой узнаёт, что её жених-рокер изменял ей. В полной растерянности прямо во время выступления она просит первого попавшегося на глаза мужчину, учителя математики, жениться на ней.
При покупке билетов в любой кинотеатр киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» в период с 10 по 20 февраля 2022 года с применением карты «БОНУС» вы принимаете участие в розыгрыше подарочного сертификата от сети магазинов Guess.
Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше:
- Быть участником Программы Лояльности «БОНУС».
- Приобрести билеты в любой кинотеатр сети, на любой сеанс в любой кинозал на фильм «Первый встречный» в период с 10 по 20 февраля 2022 года.
Участники, которые приобрели билеты, а затем сделали возврат, не участвуют в розыгрыше.
- Ждать подведение итогов 28 февраля 2022 года.
Призовой фонд: подарочная карта от магазина Guess номиналом 150 евро, которая может быть активирована в магазине или онлайн.