В кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» уже открыты продажи на суперблокбастеры февраля и марта. Выбирайте удобный сеанс и успевайте занять лучшие места. Ближайший кинотеатр сети находится в ТЦ «Зеленопарк».
«Смерть на Ниле» — в кино с 10 февраля. Кеннет Брана снова перевоплощается в знаменитого детектива Эркюля Пуаро, экранизируя очередной шедевр Агаты Кристи о приключениях бельгийского сыщика. На этот раз необходимость расследовать загадочное убийство, отвлекаясь от собственного отдыха, настигает Пуаро на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль по Нилу.
«Анчартед: на картах не значится» — в кино с 10 февраля. В центре сюжета история о том, как из соперников Нейтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор «Салли» Салливан (Марк Уолберг) превратились в верных союзников и искателей приключений. Вместе им предстоит приоткрыть завесу одной из величайших тайн в истории. Фильм основан на одной из самых продаваемых компьютерных игр.
«Бэтмен» — в кино с 3 марта. Перезапуск серии фильмов о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. Бэтмен второй год борется с преступностью и пытается раскрыть причины коррупции Готэма.