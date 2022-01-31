«Анчартед: на картах не значится» — в кино с 10 февраля. В центре сюжета история о том, как из соперников Нейтан Дрейк (Том Холланд) и Виктор «Салли» Салливан (Марк Уолберг) превратились в верных союзников и искателей приключений. Вместе им предстоит приоткрыть завесу одной из величайших тайн в истории. Фильм основан на одной из самых продаваемых компьютерных игр.