На мастер-классе «Нейро-арт» детей от 8 до 12 лет ждет небольшая лекция по теории и практике взаимодействия с нейросетями, а после все желающие смогут ощутить себя авторами современного искусства: участникам предложат нарисовать простой скетч художественными материалами (фломастеры, восковые мелки или карандаши), описать стилистику, в которой они бы хотели получить готовую работу, а потом нейросеть преобразует детский рисунок в невероятный арт.
instagram.com/zelbiblio
Ведущий мастер-класса — Сергей Пирогов @monkeyinlaw, активно работает с созданием цифрового контента, автор мастер-классов по работе с нейросетью. Художественные материалы предоставляются библиотекой, но можно принести свои любимые карандаши или фломастеры.
Мероприятие рассчитано на детей 8-12 лет.
- Библиотека в корпусе 607А
- 29 января в 15:00
- Бесплатно
- Предварительная регистрация
- Телефон для справок: 8-499-734-19-17
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