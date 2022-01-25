На мастер-классе «Нейро-арт» детей от 8 до 12 лет ждет небольшая лекция по теории и практике взаимодействия с нейросетями, а после все желающие смогут ощутить себя авторами современного искусства: участникам предложат нарисовать простой скетч художественными материалами (фломастеры, восковые мелки или карандаши), описать стилистику, в которой они бы хотели получить готовую работу, а потом нейросеть преобразует детский рисунок в невероятный арт.