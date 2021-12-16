Соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию лыжного сезона, пройдут в Зеленограде 18 декабря. В них могут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 лет.
Женщины пробегут 5,5 км, мужчины — 8,25 км.
- Общий старт соревнований: 11:00
- Стиль прохождения дистанции: свободный
- Место проведения: лыжероллерная трасса в 7 микрорайоне
На соревнованиях будет проводиться выполнение нормативов ВФСК ГТО.
К соревнованиям допускаются все желающие при наличии справки от врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду спорта и температурному режиму.
Регистрация, выдача стартовых номеров и роспись за состояние своего здоровья производится в день соревнований (18 декабря) с 10:00 до 10:50 в судейской комнате лыжероллерной трассы.
Стартовые номера участники получают во время регистрации, после подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Соревнования проводятся по трём возрастным группам у мужчин и по трём — у женщин.
Женщины
- 18-44 лет: дистанция 5,5 км
- 45-59 лет: дистанция 5,5 км
- 60 лет и старше: дистанция 5,5 км
Мужчины
- 18-44 лет: дистанция 8,25 км
- 45-59 лет: дистанция 8,25 км
- 60 лет и старше: дистанция 8,25 км
В день проведения мероприятия, судейская коллегия оставляет за собой право изменить порядок стартов и длину дистанции, исходя из форс-мажорных обстоятельств.
Личные результаты определяются согласно Правилам соревнований по лыжным гонкам. Победители определяются по наименьшему затраченному времени прохождения дистанции.
Победители и призеры в личном зачете награждаются статуэтками, дипломами, медалями.
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет ГБУ «ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы» Москомспорта. Контактный телефон: 8-926-724-77-57 (Попов Александр Сергеевич)