Регистрация участников

К соревнованиям допускаются все желающие при наличии справки от врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей виду спорта и температурному режиму.

Регистрация, выдача стартовых номеров и роспись за состояние своего здоровья производится в день соревнований (18 декабря) с 10:00 до 10:50 в судейской комнате лыжероллерной трассы.

Стартовые номера участники получают во время регистрации, после подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.