Лекция по безопасности для детей старше 6 лет от Школы ЛизаАлерт пройдет 12 декабря в библиотеке в корпусе 1106. На лекции в доступной для детей форме расскажут об основных правилах безопасности в городе и лесной среде. Обсудят, как вести себя, если ты потерялся в городе, в транспорте, в лесу. Рассмотрят на примерах, как безопасно общаться с незнакомцами. Начало в 11:00. Регистрация для детей обязательна. Лекция бесплатная.