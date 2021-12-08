Лекция по безопасности для детей от школы ЛизаАлерт — 12 декабря в библиотеке в корпусе 1106 12 декабря 11:00 Библиотека №253 Возраст 6+

Лекция по безопасности для детей старше 6 лет от Школы ЛизаАлерт пройдет 12 декабря в библиотеке в корпусе 1106. На лекции в доступной для детей форме расскажут об основных правилах безопасности в городе и лесной среде. Обсудят, как вести себя, если ты потерялся в городе, в транспорте, в лесу. Рассмотрят на примерах, как безопасно общаться с незнакомцами. Начало в 11:00. Регистрация для детей обязательна. Лекция бесплатная.

Тема детской безопасности сегодня — одна из приоритетных.

  • Как быть, если я заигрался с друзьями и не могу найти выход из леса?
  • Что делать, если я потерял родителей в метро?
  • К кому можно обратиться за помощью на улице?

Инструктор поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт готов ответить на все вопросы ваших детей. Продолжительность лекции 1,5 часа

Регистрация только для детей по ссылке. Родителям предоставляется место в зале при наличии свободных билетов. Справки по телефону 8-499-736-20-74

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Метки:
дети, микрорайон 11, Библиотека №253
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