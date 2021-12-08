Лекция по безопасности для детей старше 6 лет от Школы ЛизаАлерт пройдет 12 декабря в библиотеке в корпусе 1106. На лекции в доступной для детей форме расскажут об основных правилах безопасности в городе и лесной среде. Обсудят, как вести себя, если ты потерялся в городе, в транспорте, в лесу. Рассмотрят на примерах, как безопасно общаться с незнакомцами. Начало в 11:00. Регистрация для детей обязательна. Лекция бесплатная.
Тема детской безопасности сегодня — одна из приоритетных.
- Как быть, если я заигрался с друзьями и не могу найти выход из леса?
- Что делать, если я потерял родителей в метро?
- К кому можно обратиться за помощью на улице?
Инструктор поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт готов ответить на все вопросы ваших детей. Продолжительность лекции 1,5 часа
Регистрация только для детей по ссылке. Родителям предоставляется место в зале при наличии свободных билетов. Справки по телефону 8-499-736-20-74