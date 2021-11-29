С 27 ноября в кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» встречайте продолжение культовой франшизы продюсера Айвана Райтмана, создателя вселенной «Охотников за привидениями». По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и дедушка оставил им загадочное наследство. Билеты уже в продаже на сайте «Синема парк Зеленопарк»
Каждому покупателю билетов онлайн на фильм «Охотники за привидениями: наследники» в период с 27 ноября по 12 декабря вместе с заказом в письме приходит промокод. Этот промокод можно зарегистрировать на странице и принять участие в розыгрыше сувениров с символикой фильма, а также призов от компании Sony. Определение призёров акции состоится после 12 декабря.