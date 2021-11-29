С 27 ноября в кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» встречайте продолжение культовой франшизы продюсера Айвана Райтмана, создателя вселенной «Охотников за привидениями». По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и дедушка оставил им загадочное наследство. Билеты уже в продаже на сайте «Синема парк Зеленопарк»