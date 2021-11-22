С 25 ноября в кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» смотрите фильм «Обитель Зла: Раккун Сити» — перезапуск легендарной франшизы, основанной на одноимённой компьютерной игре. Билеты можно будет приобрести на сайте «Синема парк Зеленопарк«!
Раккун Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант, корпорация Umbrella, и где вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак на Среднем Западе. Компания давно переехала, но на её месте глубоко под землёй набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить для уцелевшей горстки людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.
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