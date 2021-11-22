Раккун Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант, корпорация Umbrella, и где вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак на Среднем Западе. Компания давно переехала, но на её месте глубоко под землёй набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить для уцелевшей горстки людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.