В прокат выходит фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль». С 18 ноября в сети кинотеатров «Синема Парк» 18 ноября Кинотеатр "Синема парк" Возраст 18+

С 18 ноября в кинотеатрах объединённой сети «Синема Парк» и «Формула Кино» смотрите новую историческую драму Ридли Скотта «Последняя дуэль». Билеты уже в продаже на сайте «Синема парк Зеленопарк«!

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения.

20th Century Studios Russia
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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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