Повторный прокат фильма Ридли Скотта «Гладиатор» — 21 октября в сети кинотеатров «Синема Парк» 21 октября 19:30 Кинотеатр "Синема парк" Возраст 16+

Оскароносный «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли снова в кинотеатрах сети «Формула кино» с 21 октября. Билеты на сеанс уже можно приобрести на сайте. Ближайший кинотеатр сети находится в ТРЦ «Зеленопарк».

Культовая историческая драма Ридли Скотта, удостоенная пяти «Оскаров», выходит в повторный прокат на языке оригинала с русскими субтитрами. Картина о чести, доблести, любви и свободе, которая сделала исполнителя главной роли Рассела Кроу знаменитым на весь мир и принесла ему главную награду американской киноакадемии.

Лучший генерал Римской империи Максимус призван исполнить волю императора и передать власть Сенату, положив конец деспотии. Но в результате придворных интриг, отважный полководец, способный сокрушить в бою любого врага, оказывается предан и приговорён к смерти, а его семья жестоко убита. Чудом избежав смерти, Максимум становится гладиатором. Снискав славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом, новым императором Коммодом, захватившим власть в Риме…

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кинотеатр, Синема парк
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