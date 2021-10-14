2 ноября в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» состоится комедийное шоу «Женский Стендап». Продолжительность — 1 час 30 минут. Билеты от 2600 рублей можно приобрести на сайте.
Новое шоу, которое выходит в телевизионном эфире с 2019 года, с каждым днём становится всё более популярным!
Только женщины. Не только о женщинах.
Женский юмор может шокировать, если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и ещё множество всяких «не». Для героинь «Женского Стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в жизни и по-настоящему смешно шутят!
Состав: Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Варвара Щербакова, Саша Муратова, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян, Белла Малу.
*в составе артистов возможны изменения
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 29 октября мы выберем тех, кто получит билеты.