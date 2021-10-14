Новое шоу, которое выходит в телевизионном эфире с 2019 года, с каждым днём становится всё более популярным!

Только женщины. Не только о женщинах.

Женский юмор может шокировать, если вы думаете, что женщины не ругаются, не жалуются на детей и ещё множество всяких «не». Для героинь «Женского Стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в жизни и по-настоящему смешно шутят!

Состав: Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Надя Джабраилова, Мария Маркова, Варвара Щербакова, Саша Муратова, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Карина Мейханаджян, Белла Малу.

*в составе артистов возможны изменения