В библиотеке предлагают необычный формат концерта. В гостиной стелятся ковры, на них — игрушки и принадлежности для рисования на ватманах. Вокруг располагаются разной формы места — диваны, кресла-груши, детские и взрослые стулья. Остаётся место и для танцев. В пространстве свободного действия будет очень гармонично взаимодействовать с джазовой музыкой.

Юрий Персианов работал работал в Государственном концертном оркестре духовых инструментов им. В. Н. Еждика, в составе различных современных коллективов выступал на фестивалях «Усадьба Джаз», пикник «Афиша»; «ВДОХ» и других масштабных мероприятиях г. Москвы. Юрий постоянно ищет новые формы для передачи музыкальных мыслей и настроений, доступных разновозрастной аудитории слушателей.

Максим Ляпин учился в Санкт-Петербурге в Академии Искусств на факультете джазового фортепиано, выступал в джазовых клубах в различных составах в направлениях джаз и фьюжн. Сотрудничал с Сосо Павлиашвили, Ириной Дубцовой, Пэт Эпплтон, Ольгой Кормухиной, Иосифом Кобзоном.

Рекомендуемый возраст: от 1 года до 5 лет.

Билеты можно купить по ссылке. Просят взрослых быть в маске. Для малышей будет организована ползательная зона.