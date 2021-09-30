Концерт «Джаз-мультфильмы» для детей от 1 года и взрослых дуэта Юрия Персианова (саксофон) и Максима Ляпина (рояль) прозвучит 3 октября в библиотеке в корпусе 607А. Начало в 11:00. В программе популярная классическая музыка объединена с джазовыми импровизациями на тему детских мультфильмов. Стоимость билетов: взрослый+детский: 900 рублей. Дополнительный билет для ребенка: 500 рублей.
Все участники будут увлечены звуками саксофона и фортепиано, с удовольствием «угадают мелодию», а ритмические музыкальные задачки, предлагаемые исполнителями, превратят концерт в единую импровизацию джазового дуэта с залом.
В библиотеке предлагают необычный формат концерта. В гостиной стелятся ковры, на них — игрушки и принадлежности для рисования на ватманах. Вокруг располагаются разной формы места — диваны, кресла-груши, детские и взрослые стулья. Остаётся место и для танцев. В пространстве свободного действия будет очень гармонично взаимодействовать с джазовой музыкой.
Юрий Персианов работал работал в Государственном концертном оркестре духовых инструментов им. В. Н. Еждика, в составе различных современных коллективов выступал на фестивалях «Усадьба Джаз», пикник «Афиша»; «ВДОХ» и других масштабных мероприятиях г. Москвы. Юрий постоянно ищет новые формы для передачи музыкальных мыслей и настроений, доступных разновозрастной аудитории слушателей.
Максим Ляпин учился в Санкт-Петербурге в Академии Искусств на факультете джазового фортепиано, выступал в джазовых клубах в различных составах в направлениях джаз и фьюжн. Сотрудничал с Сосо Павлиашвили, Ириной Дубцовой, Пэт Эпплтон, Ольгой Кормухиной, Иосифом Кобзоном.
Рекомендуемый возраст: от 1 года до 5 лет.
Билеты можно купить по ссылке. Просят взрослых быть в маске. Для малышей будет организована ползательная зона.