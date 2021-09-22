23 сентября сеть кинотеатров «Синема Парк» приглашает на показ фильма-концерта «OASIS: Knebworth 1996». 23 сентября 19:45 Кинотеатр "Синема парк" Возраст 16+

Только 23 сентября объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашает на один уникальный показ фильма-концерта «OASIS: Knebworth 1996». Билеты от 700 рублей можно приобрести на сайте. Ближайший кинотеатр сети находится в ТРЦ «Зеленопарк».

10 и 11 августа 1996 года 250 тысяч фанатов брит-рока собрались в Небуорт-парке на концерты группы Oasis. Билеты разошлись менее чем за день — более 2% всего населения Великобритании охотилось за ними. И не зря: два шоу, устроенных Oasis в легендарном загородном поместье, стали символами эпохи. Хотите увидеть 1990-е с их лучшей, ослепительной стороны — вам сюда.

Это было время, когда Великобритания медленно восстанавливалась после десятилетнего спада. Прогрессу в экономике сопутствовал расцвет искусства и рост национального самосознания. Стремительный взлёт Oasis — часть уникальной атмосферы, для которой придумали ставшее хитовым словосочетание Cool Britannia — «Крутая Британия». Концерты в Небуорте, где прозвучали классические хиты (Champagne Supernova, Wonderwall, Don’t Look Back In Anger) — пик успеха группы и определяющее событие для целого поколения.

Фильм «Oasis: Knebworth 1996» — это хроника того великого уикенда и история особых отношений между Oasis и их фанатами, без которых ничего бы не вышло. Мы увидим события глазами поклонников — очевидцев шоу, услышим интервью с участниками группы и организаторами концертов. Фильм Джейка Скотта включает и прежде нигде не показывавшиеся кадры. Музыка, свидетельства, воспоминания: всё вместе складывается в радостное и пронзительное кинематографическое празднование одного из самых важных музыкальных событий за последнюю четверть века.

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Метки:
кинотеатр, Синема парк
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