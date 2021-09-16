Капитон Неклюдов — фортепианный композитор, инициатор проведения фестивалей Piano Day в России. Автор музыки к театральным постановкам, короткометражным фильмам и рекламным проектам. В 2018 году музыкально сопровождал инклюзивную программу к выставке «Шедевры французского пейзажа из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» в Токийском художественном музее Метрополитен Арт.

Страница Капитона Неклюдова в инстаграме @kn.piano

Билет можно купить по ссылке.

Продолжительность концерта 90 минут.

При посещении мероприятия просьба быть в маске.