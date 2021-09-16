Фортепианный концерт Капитона Неклюдова пройдет 18 сентября в библиотеке в корпусе 607А. Начало в 19:00. Сольный концерт композитора объединит в себе пьесы из дебютных альбомов и готовящиеся к публикации композиции. В программе вечера — авторские сеты для фортепиано, раскрывающие новые эмоции на стыке неоклассического нью-эйджа и современного джаза. Стоимость билета: 700 рублей.
Капитон Неклюдов — фортепианный композитор, инициатор проведения фестивалей Piano Day в России. Автор музыки к театральным постановкам, короткометражным фильмам и рекламным проектам. В 2018 году музыкально сопровождал инклюзивную программу к выставке «Шедевры французского пейзажа из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» в Токийском художественном музее Метрополитен Арт.
Страница Капитона Неклюдова в инстаграме @kn.piano
Билет можно купить по ссылке.
Продолжительность концерта 90 минут.
При посещении мероприятия просьба быть в маске.