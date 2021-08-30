4 сентября в баре «Кинематограф» состоится концерт группы Sonic Death.

Музыка «Соник Смерть» очень личная и разнообразная: она рассчитана на внимательное погружение, слэм и медитацию. Тяжелый панк перетекает в альтернативу, которая в свою очередь становится металл-балладой с элементами космической психоделии и гранж-попа. Эти песни вы не услышите по радио, зато вы услышите их в своём сердце, и унесёте частичку тепла с собой после концерта.

Разогрев для Sonic Death организует поп панк группа «Уроки рисования». Начало в концерта в 20:00. Стоимость билетов от 300 рублей. Купить билет можно здесь. Дополнительная информация — вконтакте.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» разыграем пару билетов и депозит в баре.