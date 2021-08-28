В понедельник, 30 августа в 15:00 в парке Победы пройдет самокатная экскурсия-квест «Загадки городского парка».



В рамках выполнения тематических заданий квеста участники узнают интересные факты о городе и парке, познакомятся с его современным благоустройством, примечательными объектами, особенностями ландшафтного решения и древесной растительностью.



Место встречи: около главного входа здания Культурный центр «Зеленоград». Необходима предварительная запись по телефону: 8-499-735-55-56. В группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются меры предосторожности.