Самокатная экскурсия-квест «Загадки городского парка» — 30 августа в Парке Победы 30 августа 15:00 Парк Победы

В понедельник, 30 августа в 15:00 в парке Победы пройдет самокатная экскурсия-квест «Загадки городского парка».

В рамках выполнения тематических заданий квеста участники узнают интересные факты о городе и парке, познакомятся с его современным благоустройством, примечательными объектами, особенностями ландшафтного решения и древесной растительностью.

Место встречи: около главного входа здания Культурный центр «Зеленоград». Необходима предварительная запись по телефону: 8-499-735-55-56. В группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются меры предосторожности.

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Метки:
парк победы, экскурсии, Парк Победы
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