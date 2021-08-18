Выставка уникальных кастомных автомобилей пройдет на территории киногородка PiligrimPorto в посёлке санатория Мцыри в эти выходные. Фестиваль, посвященный кастом-культуре, стартует 20 августа и продлится три дня до 22 августа.

На фоне декораций в духе Англии XVIII века, разместятся пять тематических зон. Первая — это сама выставка кастомной техники; вторая — кемпинг с барбекю-кортом; третья — сцена, где будут выступать музыкальные коллективы, проводить конкурсы и каждый вечер показывать фильмы на экране под открытым небом; четвертая — интерактивная под названием «Гараж», где гости смогут попробовать себя в качестве мастера; пятая — шоу-площадка, где установят ставшие уже легендарными «качели», на которых автомобили балансируют в воздухе.

На фестивале будут представлены уникальные автомобили: от хот-родов, тюнинг-проектов на базе американской классики и лоурайдинга по-русски до необычных мотоциклов и даже велосипедов. В этом году организаторы подготовили несколько зон: помимо выставочной экспозиции обещана интерактивная зона, где гости фестиваля могут буквально «поработать руками в гараже», а также кемпинг с зоной барбекю.

Билеты можно приобрести онлайн. До 20 августа 18:00 билет стоит 800 рублей, но после 18:00 и на кассе и в онлайне билет будет стоить дороже (1000 рублей), также при входе вы пройдёте быстрее так как считывание кода не требует никаких кассовых операций. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых — бесплатно.