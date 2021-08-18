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Выставка необычных машин «Кастом-викенд» — 20-22 августа рядом с Зеленоградом 20 - 22 августа Киногород Piligrim Porto

Выставка уникальных кастомных автомобилей пройдет на территории киногородка PiligrimPorto в посёлке санатория Мцыри в эти выходные. Фестиваль, посвященный кастом-культуре, стартует 20 августа и продлится три дня до 22 августа.

На фоне декораций в духе Англии XVIII века, разместятся пять тематических зон. Первая — это сама выставка кастомной техники; вторая — кемпинг с барбекю-кортом; третья — сцена, где будут выступать музыкальные коллективы, проводить конкурсы и каждый вечер показывать фильмы на экране под открытым небом; четвертая — интерактивная под названием «Гараж», где гости смогут попробовать себя в качестве мастера; пятая — шоу-площадка, где установят ставшие уже легендарными «качели», на которых автомобили балансируют в воздухе.

На фестивале будут представлены уникальные автомобили: от хот-родов, тюнинг-проектов на базе американской классики и лоурайдинга по-русски до необычных мотоциклов и даже велосипедов. В этом году организаторы подготовили несколько зон: помимо выставочной экспозиции обещана интерактивная зона, где гости фестиваля могут буквально «поработать руками в гараже», а также кемпинг с зоной барбекю.

Билеты можно приобрести онлайн. До 20 августа 18:00 билет стоит 800 рублей, но после 18:00 и на кассе и в онлайне билет будет стоить дороже (1000 рублей), также при входе вы пройдёте быстрее так как считывание кода не требует никаких кассовых операций. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых — бесплатно.

Ток-шоу

Часть программы, где выставочные проекты не просто стоят стройными рядами, но и выезжают к сцене, чтобы мастера наглядно поведали гостям увлекательный рассказ о постройке и особенностях выставленного проекта. Гости свободно могут задавать интересующие вопросы, тем самым узнавая много нового из первых уст.

Конкурс «Качели»

Конкурс в котором участники балансируют на своих авто в рамках специальной платформы. Задача, как можно дольше «провисеть» в воздухе. Увлекательность этого зрелища можно оценить по собравшимся вокруг гостям.

Интерактивная зона «Гараж»

Именно здесь вы можете раскрыть свой талант или просто весело провести время. Известные представители кастом среды и известных брендов, которые много лет занимаются своим ремеслом и производством, помогут вам ощутить все своими собственными руками. Приходите на фестиваль и попробуйте себя в роли: пинстрайпера, аэрографиста, гравировщика итд.

Корнеры, фудкорт, концертная площадка

На площадке найдутся корнеры для всех. Здесь женский бьюти-корнер с винтажными прическами, тату-корнер со специально подготовленными флеш-сетами, барбершоп,маркет плейс и многое другое.

На фудкорте — вкусные блюда и разнообразная кухня, прохладительные напитки, ароматный свежемолотый кофе, каждый найдет свое.

Кемпинг и палаточный городок — для тех кто захочет есть возможность остаться на площадке в зоне кемпинга или палаточного городка на все выходные.

Живая музыка, конкурсы и море веселья.

Билеты

  • В этом году будет предложен единый билет, который действует на проход одного гостя независимо от дня проведения события.
  • Если вы планируете остаться на событии с ночевкой, то вам необходима палатка и оплаченное место под палатку
  • Вход с домашними животными (собаками) разрешен, но убедительная просьба иметь при себе намордник и держать собаку на привязи, чтобы она не мешала отдыху других гостей. Также убедительная просьба выгуливать своих питомцев за пределами места проведения, а в случае «недоразумения» убрать и утилизировать в пакет. В противном случае организаторы встречи имеют право попросить удалиться с площадки.
  • Инвалидам, многодетным и другим льготным категориям 50% скидка при предъявлении документов
  • При покупке четырех и более билетов одновременно автоматически действует скидка 15%

Купить билеты онлайн

Подробности вконтакте и в инстаграме.

Киногород Piligrim Porto обладает всем необходимым для комфортного пребывания гостей и участников:

  • Более 2 Га огороженной территории
  • Площадка для кемпинга и палаточного лагеря
  • Зона BBQ для ваших кулинарных изысков
  • 40 уникальных построек в тематике средневекового города
  • Бесплатная парковка
  • Фудкорт с разнообразной кухней и прохладительными напитками
  • Транспортная доступность — всего ~20 минут на Ласточке от Ленинградского вокзала, до станции Сходня, а затем вы можете воспользоваться нашим бесплатным шаттл-басом
  • Удобный подъезд на автомобиле — менее 15 км по Ленинградскому или Новосходненскому шоссе

Информация для тех кто планирует остаться в палаточном лагере

Заезд начинается 20 августа в 18:00, также вы легко можете приехать в любое другое удобное время работы площадки (пятница с 18 до 23, суббота с 11 до 23, воскресенье с 11 до 15)

  • Пожалуйста обратите внимание, что с 00:00 до 08:00 проход/проезд на площадку ограничен, а в самом палаточном лагере наступает тихий час. В это время запрещено заводить свои мотики/тачки «чтобы пацаны (заодно весь лагерь) заценили выхлоп», врубать громко музон итд итп
  • Будьте внимательны, взять в аренду снаряжение на месте возможности не будет.
  • В палаточный лагерь можно заезжать только на мотоциклах через технический заезд (смотрите карту у нас в ленте обозначение цифра 4), любые автомобили (за исключением выставочных в выставочной зоне) паркуются на прилегающей к локации территории снаружи. Заезд физически невозможен так как места гостевым тачкам не хватит, даже под разгрузку, пожалуйста имейте это ввиду.
  • Стоимость места под вашу палатку составляет 500 рублей и оплачивается на сайте www.ccrevent.org/tickets
  • Размер вашей палатки и количество проживающих в ней людей неважно

Как добраться

На автомобиле:
Из Москвы по Ленинградскому шоссе, затем на 34-м километре повернуть налево в сторону Фирсановки. Проехать мимо АЗС до станции Фирсановка, пересечь железнодорожный переезд и затем ехать ещё четыре километра до усадьбы Середниково.

На электричке:
От Ленинградского вокзала Москвы до станции Фирсановка (время в пути — 40-50 минут). Затем на автобусе № 40 до санатория «Мцыри».

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Метки:
автомобиль, выставка, Piligrim Porto
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