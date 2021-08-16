Программа для семей с детьми от 0 до 4 лет

Гостей ждёт большая выставка книг и консультации по вопросам детского чтения.

10:15 Джаз для малышей с Юрием Персиановым

10:45 Лекция детского психолога, автора и ведущей развивающих программ для детей с рождения до трёх лет Марины Чикиной «Детские капризы от 1 года до 5 лет»

11:15 Игры с аниматором и шоу мыльных пузырей от Артема Левоненко

11:45 Розыгрыш призов от партнеров:

два бокса с косметикой ручной работы

два сертификата на одно занятие в группу раннего развития

два сертификата номиналом 1000 рублей на кондитерские изделия ручной работы

два сертификата на посещение одно занятие в детский центр «Лиса и панда»

Сертификат на пирог весом 1 кг от «Руспирог. Пироговая № 1»

Вход по билетам. Билет приобретается только для взрослого по ссылке.