Семейный праздник совместного досуга «Мамаслёт» — 21 августа в библиотеке в корпусе 607А 21 августа 10:00 Центральная библиотека №249

Семейный праздник совместного досуга «Мамаслёт» пройдет 21 августа в центральной библиотеке в корпусе 607А. В этом году потоки будут разделены по возрастам. С 10:00 до 12:00 состоится программа для семей с детьми до четырех лет, а с 16:00 до 18:00 пройдет программа для семей с детьми от четырех до девяти лет. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Программа для семей с детьми от 0 до 4 лет

Гостей ждёт большая выставка книг и консультации по вопросам детского чтения.

10:15 Джаз для малышей с Юрием Персиановым

10:45 Лекция детского психолога, автора и ведущей развивающих программ для детей с рождения до трёх лет Марины Чикиной «Детские капризы от 1 года до 5 лет»

11:15 Игры с аниматором и шоу мыльных пузырей от Артема Левоненко

11:45 Розыгрыш призов от партнеров:

  • два бокса с косметикой ручной работы
  • два сертификата на одно занятие в группу раннего развития
  • два сертификата номиналом 1000 рублей на кондитерские изделия ручной работы
  • два сертификата на посещение одно занятие в детский центр «Лиса и панда»
  • Сертификат на пирог весом 1 кг от «Руспирог. Пироговая № 1»

Вход по билетам. Билет приобретается только для взрослого по ссылке.

Программа для семей детьми от 4 до 9 лет

Гостей ждёт большая выставка книг и консультации по вопросам детского чтения.

16:00—18:00 Станция по развитию эмоционального интеллекта детей от Детского центра «Лиса и панда»

16:00—18:00 Станция «Прогулки с динозаврами», рукодельная мастерская

16:00 Рисуем картины под скрипку со Степаном Сидоровым

16:45 Лекция с психологом, арт-терапевтом Ириной Хисиной «Спешить нельзя дать время. Где поставить запятую в теме адаптации ребёнка к детскому коллективу и учёбе после каникул?

17:15 Знакомство с курсом «Неподготовка к школе» от лаборатории игр «Кладовая теплоты»

17:15 Игры с аниматором и химическое шоу от Артема Левоненко

17:45 Розыгрыш призов от партнеров:

  • Десять сертификатов на один час игры от центра «Игросад»
  • Два набора корейской косметики
  • Два сертификата номиналом 1000 рублей и 500 рублей от цветочной мастерской «Люпин»

Вход по билетам. Билет приобретается для каждого взрослого и ребенка по ссылке.

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Метки:
дети, микрорайон 6, родители, библиотека, Центральная библиотека №249
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