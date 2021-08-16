Семейный праздник совместного досуга «Мамаслёт» пройдет 21 августа в центральной библиотеке в корпусе 607А. В этом году потоки будут разделены по возрастам. С 10:00 до 12:00 состоится программа для семей с детьми до четырех лет, а с 16:00 до 18:00 пройдет программа для семей с детьми от четырех до девяти лет. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Гостей ждёт большая выставка книг и консультации по вопросам детского чтения.
10:15 Джаз для малышей с Юрием Персиановым
10:45 Лекция детского психолога, автора и ведущей развивающих программ для детей с рождения до трёх лет Марины Чикиной «Детские капризы от 1 года до 5 лет»
11:15 Игры с аниматором и шоу мыльных пузырей от Артема Левоненко
11:45 Розыгрыш призов от партнеров:
- два бокса с косметикой ручной работы
- два сертификата на одно занятие в группу раннего развития
- два сертификата номиналом 1000 рублей на кондитерские изделия ручной работы
- два сертификата на посещение одно занятие в детский центр «Лиса и панда»
- Сертификат на пирог весом 1 кг от «Руспирог. Пироговая № 1»
Вход по билетам. Билет приобретается только для взрослого по ссылке.
Гостей ждёт большая выставка книг и консультации по вопросам детского чтения.
16:00—18:00 Станция по развитию эмоционального интеллекта детей от Детского центра «Лиса и панда»
16:00—18:00 Станция «Прогулки с динозаврами», рукодельная мастерская
16:00 Рисуем картины под скрипку со Степаном Сидоровым
16:45 Лекция с психологом, арт-терапевтом Ириной Хисиной «Спешить нельзя дать время. Где поставить запятую в теме адаптации ребёнка к детскому коллективу и учёбе после каникул?
17:15 Знакомство с курсом «Неподготовка к школе» от лаборатории игр «Кладовая теплоты»
17:15 Игры с аниматором и химическое шоу от Артема Левоненко
17:45 Розыгрыш призов от партнеров:
- Десять сертификатов на один час игры от центра «Игросад»
- Два набора корейской косметики
- Два сертификата номиналом 1000 рублей и 500 рублей от цветочной мастерской «Люпин»
Вход по билетам. Билет приобретается для каждого взрослого и ребенка по ссылке.