Премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». С 5 августа в «Синема парк Зеленопарк» 5 августа Кинотеатр "Синема парк" Возраст 18+

Судьба всего мира в руках горстки отъявленных суперзлодеев — что может пойти не так?! От невыносимо прекрасного гения Джеймса Ганна, смотрите новый фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В кино с 5 августа! Билеты уже в продаже на сайте «Синема парк Зеленопарк«!

Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив для преступников со сверхспособностями. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Кому же посчастливится отправиться на смертельную прогулку сегодня? Бладспорт, Миротворец, Капитан Бумеранг, Крысолов Второй, Савант, Король Акул, Блэкгард, Джавелин, восхитительная Харли Квинн, на выход за полковником Флагом шагом марш! Хватайте всё оружие, какое только сможете унести, и в самолёт. Пункт назначения — остров Корто Мальтезе. Хорошего полёта и весёлых каникул!

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Синема парк
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