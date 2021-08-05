Есть на земле одно гнилое место, откуда мечтают свалить даже самые отъявленные злодеи. Тюрьма Белль Рив для преступников со сверхспособностями. Она же — база рекрутов для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Кому же посчастливится отправиться на смертельную прогулку сегодня? Бладспорт, Миротворец, Капитан Бумеранг, Крысолов Второй, Савант, Король Акул, Блэкгард, Джавелин, восхитительная Харли Квинн, на выход за полковником Флагом шагом марш! Хватайте всё оружие, какое только сможете унести, и в самолёт. Пункт назначения — остров Корто Мальтезе. Хорошего полёта и весёлых каникул!