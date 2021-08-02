12 августа встречайте экшн-комедию «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и Джоди Комер в суперформатах IMAX и 4DX! Билеты и расписание сеансов — на сайте «Синема парк» Зеленопарк.
У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки, и наконец, спасти мир? Одним словом, получится ли из него главный герой?
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