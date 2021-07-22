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День Нептуна — 23 июля на Михайловских прудах 23 июля 16:00 Зона отдыха Михайловские пруды (15 микрорайон)

23 июля в 16:00 зеленоградцев приглашают на бульварную зону Михайловских прудов в 15 микрорайоне, чтобы немного освежиться и отпраздновать «День Нептуна». Вас ожидают веселые и интересные испытания, которые подготовили пираты и моряки из объединения «Юные Аниматоры». Если вы успешно пройдете все этапы и соберете достаточно «золотых дублонов», то сможете обменять их на приятные призы у самого царя Нептуна. Не забудьте взять с собой водные пистолеты.

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Метки:
микрорайон 15, михайловские пруды, Зона отдыха Михайловские пруды (15 микрорайон)
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