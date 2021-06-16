«Мы все приходим в этот мир самородками и в той или иной степени наделены природными дарованиями. В нас с рождения горит тот внутренний негасимый свет, который вроде и не видишь, но точно знаешь, что он есть. Эти крупицы золотого сияния делают нас сильнее в трудную минуту, являются опорой на жизненном пути и точкой роста по временной шкале. Мы аккумулируем способности и с каждым разом становимся лучшей версией себя. По крайней мере, мне хочется в это верить. Кем ты являешься и как проявляешься в жизни — об этом мои коллажи» , — говорит автор выставки.



Лана Глюк — творческий псевдоним. Графический дизайнер, фотограф, художник, коллажист, автор цифрового контента.