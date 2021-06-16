Персональная выставка золотых коллажей Ланы Глюк «Самородки» будет открыта до 31 июля в библиотеке в корпусе 232. Время работы: вторник-суббота с 10 до 22, воскресенье с 10 до 20. Вход свободный.
«Самородки» — это серия интерьерных коллажей, каждая работа выполнена в смешанной технике — сочетание крафтовой бумаги, журнальных вырезок, золотой потали, воздуха, света и едва уловимого струящегося свечения. Чем дольше рассматриваешь эти работы, тем больше обволакивающего тепла получаешь взамен.
«Мы все приходим в этот мир самородками и в той или иной степени наделены природными дарованиями. В нас с рождения горит тот внутренний негасимый свет, который вроде и не видишь, но точно знаешь, что он есть. Эти крупицы золотого сияния делают нас сильнее в трудную минуту, являются опорой на жизненном пути и точкой роста по временной шкале. Мы аккумулируем способности и с каждым разом становимся лучшей версией себя. По крайней мере, мне хочется в это верить. Кем ты являешься и как проявляешься в жизни — об этом мои коллажи» , — говорит автор выставки.
Лана Глюк — творческий псевдоним. Графический дизайнер, фотограф, художник, коллажист, автор цифрового контента.