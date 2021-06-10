На этапе Всероссийского финала в этом году участвуют 16 команд. В Зеленоград съедутся представители: Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Красноярского края, Крыма, Краснодарского края, Татарстана, Марий Эл, Пензенской и Калининградской областей. Среди столичных команд на турнире выступит команда зеленоградской спортшколы №111.

На предварительном этапе команды будут разбиты на четыре группы по четыре в каждой. Матчи в этой возрастной категории проводятся в формате 2 тайма по 30 минут.

Поддержать команду зеленоградской спортшколы №111 можно:

11 июня в 17: 00 СШОР №111 — Красный город

СШОР №111 — Красный город 13 июня в 18:20 СШОР №111 — Сборная Республики Крым

СШОР №111 — Сборная Республики Крым 15 июня в 17:00 Локомотив — СШОР №111

Расписание турнира опубликовано на официальном сайте Федерации регби России.

Все матчи турнира будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале Федерации регби России в ютубе.