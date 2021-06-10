На поле регбийного стадиона у парка Победы пройдет финал Всероссийских соревнований по регби для юношей до 16 лет (2006-2007 года рождения). В турнире примут участие 16 лучших команд России и будет пять игровых дней: 11, 13, 15, 17 и 19 июня. Матчи будут проходить с 9 до 19 часов. Вход свободный.
На этапе Всероссийского финала в этом году участвуют 16 команд. В Зеленоград съедутся представители: Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Красноярского края, Крыма, Краснодарского края, Татарстана, Марий Эл, Пензенской и Калининградской областей. Среди столичных команд на турнире выступит команда зеленоградской спортшколы №111.
На предварительном этапе команды будут разбиты на четыре группы по четыре в каждой. Матчи в этой возрастной категории проводятся в формате 2 тайма по 30 минут.
Поддержать команду зеленоградской спортшколы №111 можно:
- 11 июня в 17: 00 СШОР №111 — Красный город
- 13 июня в 18:20 СШОР №111 — Сборная Республики Крым
- 15 июня в 17:00 Локомотив — СШОР №111
Расписание турнира опубликовано на официальном сайте Федерации регби России.
Все матчи турнира будут транслироваться в прямом эфире на официальном канале Федерации регби России в ютубе.