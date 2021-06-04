Выставка художника Родиона Лапенко «Полёт» — с 5 июня в библиотеке в корпусе 607А 5 июня - 25 июля Центральная библиотека №249

С 5 июня в библиотеке в корпусе 607А начнет работать выставка картин художника-самоучки Родиона Лапенко. Выставка будет доступна для посещения по будням с 18 до 22 часов и по выходным с 10 до 20 часов. Вход свободный.

Это история художника-самоучки, который своим примером хочет показать людям, что в современном мире заниматься любимым делом можно и нужно по зову сердца — даже при отсутствии художественного образования (и страхе высоты).

Родион родился в большой творческой семье и с самого раннего детства ходил с карандашом и блокнотом в руках. На сегодняшний день специального художественного образования не имеет. После окончания учебы написал свою первую картину и вдохновляется этим процессом по сей день.

Цель художника — не просто поделиться своим творчеством, но наполнить его новыми идеями и смыслами через взаимодействие автора со зрителем, а также зарядиться творческой энергией и извлечь для себя что-то новое. Для автора сама организация первой выставки — шаг вперёд и интересный опыт.

Также на выставке можно будет приобрести вещи с авторским дизайном в стиле минимализм.

25-летний Родион Лапенко — один из младших братьев Антона Лапенко, популярного актера, комика и создателя скетчей.

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Метки:
выставка, микрорайон 6, Центральная библиотека №249
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